La honestidad brutal de Gabriel Arias tras la derrota de Racing ante River: "En los momentos decisivos nos…"

Gabriel Arias fue uno de los pocos futbolistas de Racing que puso el pecho y dio la cara luego de la derrota ante River. El arquero de la Academia, una de las figuras que tiene el equipo de Fernando Gago, no ocultó su tristeza por no haber conseguido el objetivo y fue muy crítico al momento de definir lo ocurrido: “No nos alcanzó. Lamentablemente nos vamos con esta tristeza. Teníamos una ilusión muy grande y creíamos que se podía, pero no fue así".

"En los momentos decisivos nos faltó un poco. Corrimos siempre desde atrás, creo que la fecha anterior fue la primera en la que estuvimos en la cima. A Boca le costó al principio, nosotros fuimos un poco más regulares… Lo que hicimos hasta ahora fue muy positivo, hay que hacer un duelo cortito y pensar en lo que sigue”, continuó.

La desazón del plantel de Racing.

De igual manera, reconoció estar "totalmente orgulloso de mis compañeros. Durante todo el año, desde que me tocó estar afuera, los vi entregarse al máximo con humildad y con un sacrificio muy grande. Esta es nuestra forma de jugar, la identidad que fuimos formando a lo largo del año. Por momentos no se nos dio, pero con la entrega de este grupo pudimos sacar adelante partidos muy difíciles. Este es el camino, éstas son las bases para seguir construyendo".

Pese a no poder festejar en la Liga Profesional, Racing tiene una chance más de cerrar el año con un título pero antes deberá jugar un encuentro desempate para determinar cuál de los dos enfrentará a Boca Juniors en el denominado ‘Trofeo de Campeones’, que premiará al destacado por su labor en la temporada 2022 del fútbol argentino en Primera.

Ese duelo se disputará -en principio- el miércoles 2 de noviembre, en partido único y escenario a definir. Tigre, subcampeón de la Copa de la LPF, y Racing, clasificado segundo en el torneo de la Liga Profesional que hoy conquistó el conjunto xeneize, dirimirán ese lugar en la definición para un cotejo que se desarrollará el domingo 6 de noviembre, también en estadio a resolver.