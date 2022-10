El polémico palito de Pergolini al título de Boca: "Todo bien que somos campeones, pero..."

Desde su salida de Boca, Mario Pergolini fue muy crítico con la conducción del club y mucho más con el Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme. El conductor radial, que renunció al cargo de vicepresidente en marzo del 2021, se refirió al título logrado por el equipo de Hugo Ibarra con una polémica frase.

"Que muchachos estos de Racing, hablemos de lo que hay que hablar", dijo y agregó: "La verdad que nosotros, todo bien, somos campeones. Pero la verdad es que somos menos peores que el resto". Sus dichos recorren las redes sociales y los hinchas de Boca reaccionaron en contra de lo dicho con fuertes respuestas al video.

Su partida del club se debió a una decisión de Román quien impulsó una cuenta de Instagram y Youtube del predio de Ezeiza que chocaba directamente con el canal oficial del club que creó y manejaba el conductor radial. "No me he peleado con Jorge (Ameal) ni Riquelme, personas que quieren lo mejor para Boca. Pero uno tiene que entender a veces que lleva propuestas que no se pueden llevar a cabo o no encuentra las formas de que lo acompañen a uno", explicó en su momento.

También dejó en claro que iba a seguir apoyando la gestión pero cada vez que pudo salió a criticar. Una de las últimas fue cuando Boca perdió ante Argentinos Juniors cuando dijo "nos quedan 18 partidos con Ibarra, y un año y medio con Riquelme; que Dios nos bendiga". Al parecer, Dios se tomó en serio la ironía y Boca terminó siendo campeón.