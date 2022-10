El emotivo mensaje de despedida del Ruso Rodríguez de Godoy Cruz: "Quiero…”

Con una derrota ante Estudiantes de La Plata por 2-0 en condición de visitante, Godoy Cruz cerró una temporada particular. A principio de año el principal objetivo del Toma era intentar salvarse del descenso, en una misión que era complicada por el escaso colchón de puntos con el que contaba.

Uno de los pilares fundamentales del Expreso fue sin duda Diego Rodríguez. El arquero fue presentado oficialmente el primero de junio y rápidamente se ganó la titularidad y el cariño de los hinchas, en base a un gran trabajo bajo los tres palos del equipo. Ya con el torneo finalizado y la permanencia asegurada, el arquero realizó su descargo en las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Rodríguez escribió: "Quiero arrancar estas palabras con un GRACIAS. Gracias al club por confiar en mi y en este grupo. Gracias a mis compañeros por el esfuerzo de cada día. Gracias al cuerpo técnico por el trabajo y la dedicación fecha tras fecha".

"Gracias al cuerpo médico, auxiliares y prensa del club por brindarnos las herramientas para que podamos transitar este camino acompañados de la mejor forma. Y acá una mención más que especial para el hincha por acompañarnos en todo momento sin importar las circunstancias", añadió a la hora de nombrar a cada una de las áreas que conforman al club Godoy Cruz.

Para finalizar, Rodríguez no negó haberse quedado con la sangre en el ojo luego de no poder sumar de a tres en los últimos diez partidos de la Liga Profesional, racha que no le permitió clasificar a la Copa Sudamericana: "Obviamente nos quedamos con ganas de entrar en una Copa. Lo soñamos, lo visualizamos y nos convencimos de que podía ser real, pero no llegamos. Lo que sí logramos y eso me llena de orgullo es mantener al club en Primera y hacer un muy digno torneo. Es hora de descansar, parar la pelota, recargar energías y volver con más fuerza que nunca".