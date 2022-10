Unbridled Glorioso brilló en una tarde muy concurrida

El turf de la provincia asistió a una de sus funciones más concurridas de la temporada. La programación prometía en la previa y el público llenó las tribunas para seguirla de cerca. La columna vertebral de la jornada fueron las cuadreras (muchas de ellas de buen nivel) y esto garantizó el éxito. Esta vez no hubo que “lamentar” carreras de tres caballos y tampoco suspensiones, todo un avance. Si hubo un atraso considerable. La última carrera se disputó con más de 45 minutos de retraso. Todo un tema para considerar.

En materia de carreras largas el mejor triunfo de la reunión fue para Unbridled Glorioso. El hijo de Hurricane Cat obtuvo su segunda victoria en fila luego de doblegar a Nunca Digas Never, otro de los favoritos de la carrera. Todo sucedió en el Clásico “Día de la Madre” el cual se disputó sobre 1400 metros.

El ganador representa a la caballeriza La Gran Fortuna y contó con la impecable conducción del experimentado Sergio Fabián Fernández. El “Gringuito” midió al milímetro la atropellada del zaino, el cual terminó marcando el buen registro de 1’ 25” 2/5 para catorce cuadras.

Habrá que seguirlo muy de cerca a Unbridled Glorioso, porque es un caballo de mucha calidad y en cada una de sus salidas a la pista demuestra todo lo que vale.

ANNES SE LLEVÓ EL TRIUNFO PARA SAN JUAN

El sanjuanino Anees se quedó con el cuadrero central de la reunión, luego de vencer por el hocico a la buena de Doña Manuela Inc. El ganador contuvo con lo justo la atropellada de la favorita. Annes está al cuidado de Ángel Valdéz y definde los colores de la caballeriza La Nona de San Juan. El vencedor clavó las agujas en 22” 2/5 para 400 metros y fue conducido por Manuel Bascuñán.

DESEADA A LA CHALLENGER

El Clásico “1er Copa Challenger Mendocina” quedó en poder de la favorita Deseada. La pensionista de Carmelo Delgado venció por uno y medio cuerpos a Tu y Yo en otra de las pruebas centrales de la reunión. La ganadora fue conducida por Rodrigo Argüello y se impuso dejando muy buena impresión.EMPER WEY LOS “MATÓ”

Emper Wey fue la ganadora de las pruebas de 800 metros que estaba señalada como una de las más destacadas de la jornada. La competencia contaba con varios ligeros de nota, pero ninguno de ellos pudo “hacer pie” ante la velocidad de la ganadora. Emper Wey (que cuenta con varias victorias destacadas en su haber) está al cuidado de “Pato” Taini y fue conducida por Walter Escudero. La ganadora se impuso por dos cuerpos a Terrón de Azúcar en 46” 2/5 para 800 metros

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura de la jornada fue para el jockey Facundo Campos, que cada día corre mejor. El aprendiz redondeó un muy buen doblete de victorias. Arrancó con Escrispado y continuó con Lou Bizarro (otro de los buenos triunfos de la reunión).

VISITA DE LUJO

La jornada contó con la participación del destacado jinete mendocino Alexis Castro. “Monito” do cátedra ganando con Lux Gringuito en la quinta (impecable facena). Luego sufrió una caída en la séptima, pero por suerte con consecuencias menores.

LO QUE VIENE

La próxima jornada de carreras en el Hipódromo de Mendoza se disputa el 6 de noviembre.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “PERFECT MUSIC” - (Extraoficial) – 300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ALEGI 61 A. Bonada

2° VIAJE A DISNEY 59 J. Ortíz pczo

3° SUCH IS LIFE 60 M. Pérez ¾ cpo

U° TODO LLEGA 58 F. Nievas pczo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,10. Dividendo de la Combinada: $ 3,60. Tiempo: 17" 4/5. Cuidador: F. Castillo. Stud: La Familia.

2da carrera

Premio: “PERFECT MUSIC” - (Extraoficial) – 300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° PEINTRE TRIOMPHE 60 L. Escudero

2° MISTER PEHUÉN 60 J. Campanello pczo

3° PAMPITA 59 S. Calderón ½ cpo

U° EL SUFRIDO 58 W. Escudero 3 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1,50. Dividendo de la Combinada: $ 3,90. Tiempo: 17" 3/5. Cuidador: C. Man. Stud: El Sanjuanino.

3 ra carrera

Clásico: “1ra COPA CHALLENGER MENDOCINA” – (Extraoficial) – 300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DESEADA 58 R. Argüello

2° TU Y YO 58 J. Ortíz 1 ½ cpos

3° HAVANNA CLUB 59 A. Flores ½ cbza

4° RAYITO 58 R. Zapara ½ cpo

U° PAMPERITO 58 L. Guzmán 4 cpos

No Corrieron: (5) BIENVENIDO. Dividendo del Ganador: $ 2,70. Dividendo de la Combinada: $ 79,50. Dividendo de la Imperfecta: $ 16,65. Tiempo: 17" 1/5. Cuidador: C. Delgado. Stud: Los Cuatro Hermanos.

4 ta carrera

Premio: “REGTEST” – (Categoría Interior) – 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ESCRISPADO 54 F. Campos

2° DREAD 56 E. Gaete 2 ½ cpos

3° CHE CARIOCA 56 C. López 1 ½ cpos

4° URBAN BLOCK 56 A. Castro 2 ½ cpos

U° INDIA PAINE 57 D. Gómez 7 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 5,05. Dividendo de la Combinada: $ 6,20. Dividendo de la Imperfecta: $ 1,75.Tiempo: 1' 25" 4/5. Por: E. Dubai y Crespa Inc, de 3 años. Cuidador: R. Abrales. Stud: Ugen.

5 ta carrera

Premio: “CATOLIAN KING” – (Extraoficial) – 450 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LUX GRINGUITO 58 A. Castro

2° BRANNISTER (*) 59 R. Bermúdez ½ cpo

2° DOM MIRSILO 58 (**) N. Ochoa empate

4° ESTÁ CANTADO 58 S. Fernández ½ cbza

U° BOCCACCIO 60 L. Escudero 2 cpos

(*) y (**) Empataron el segundo puesto.

Corrieron Todos. Tiempo: 24" 4/5. Cuidador: C. Castro. Stud: Los Primitos.

(***) En esta carrera no fueron suministrados los dividendos oficiales.

6ta carrera

Premio: “MARTIGNAC” – (Cat. Interior) – 1000 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LOU BIZARRO 54 F. Campos

2° CARICO LEF 53 W. Escudero 7 cpos

3° LUZ CAUTIVA 56 E. Gaete 4 cpos

4° QUIET SERRANO 53 A. Castro pczo

5° DARKEST STAR 54 D. Ledesma 5 cpos

U° AMIGO ROLANDO 57 D. Gómez 1 cpo

No corrieron: (5ª) BAMBI NATOR. Dividendo del Ganador: $ 3,90. Dividendo de la Combinada: $ 5,20. Dividendo de la Imperfecta: $ 8,25. Dividendo de la Trifecta: $ 47,35. Tiempo: 1' 2/5. Por: Les Blues y Follow Me, de 5 años. Cuidador: O. González. Stud: San-Ita.

7 ma carrera

Premio: “PINDARIANO” – (Cat. Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ZAAHIR 55 R. Zapata

2° VALIENTE OIKOS 54 F. Campos 5 cpos

3° PORCHY 58 S. Fernández 4 cpos

4° BOLLANI 58 D. Gómez 6 ½ cpos

U° SEA THE SKY (*) 54 W. Escudero s/prec.

(X) ES UN CAPO 53 A. Castro

(*) Partió con desventajas.

(X) Dio por tierra a su jinete a metros de la largada.

No corrieron: (1) MR. BECKHAM. Dividendo del Ganador: $ 1,95. Dividendo de la Combinada: $ 6,45. Dividendo de la Imperfecta: $ 3. Dividendo de la Trifecta: $ 45,40. Tiempo: 1' 5" 2/5. Por: Asiatic Boy y Zuhoor, de 5 años. Cuidador: A. Búccaro. Stud: J.F.

8va carrera

Premio: “ANDRE RIEU” – (Extraoficial) – 800 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° EMPER WEY 53 W. Escudero

2° TERRÓN DE AZÚCAR 55 R. Zapata 2 cpos

3° MOJITO BAY 58 S. Fernández 4 cpos

4° URBAN LEGEND 58 D. Gómez 2 cpos

U° KING RULER 61 J. Campanello 4 cpos

No corrieron: (3) LEÓN DIFERENTE, (3ª) SANTOS DAVOS. Dividendo del Ganador: $ 1,95. Dividendo de la Combinada: $ 6,45. Dividendo de la Imperfecta: $ 3. Tiempo: 46” 2/5. Por: Skagway y Emper, de 4 años. Cuidador: J. Taini. Stud: El Aljibe.

9na carrera

Premio: “SALTY SONG” – (Extraoficial) – 400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° PERIODISTA RICHARD 61 E. Montaña

2° FORTY CUYANA 58 S. Calderón 2 cpos

3° SUAVE SILVER 58 W. Escudero 1 cpo

4° GOT CANDY 58 D. Ledesma ½ cpo

5° DOÑA LAVANDA 59 R. Bermúdez 1 cpo

6° EVO AFORTUNADO 58 S. Fernández 3 cpos

U° LENA LIN 60 J. Campanello 3 ½ cpos

No corrieron: (2) FULL STORY, (4) FURÝ’S GAME. Dividendo del Ganador: $ 1,90. Dividendo de la Combinada: $ 35. Dividendo dela Imperfecta: $ 5,60. Dividendo de la Trifecta: $ 277,90. Tiempo: 22” 2/5.Cuidador: M. Montaña. Stud: Los Amigos.

10ma carrera

Clásico: “DÍA DE LA MADRE” – (Categoría Interior) - 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° UNBRIDLED GLORIOSO 57 S. Fernández

2° NUNCA DIGAS NEVER 58 D. Gómez ¾ cpo

3° AIRE PURO 56 J. Gómez ¾ cpo

U° WEDDING DUBAI 54 D. Ledesma 4 cpos

No corrieron: (3ª) MOST PUNTANO, (5) EXPRESO CAUSE. Dividendo del Ganador: $ 2,55. Dividendo de la Combinada: $ 4,50. Por: Hurricane Cat y Unbridled Glory, de 4 años. Tiempo: 1' 25" 2/5.Cuidador: J. Stirpa. Stud: La Gran Fortuna.

11ma carrera

Clásico: “EASIN AND GLORY” – (Extraoficial) – 400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ANEES M. Bascuñán

2° DOÑA MANUELA INC 58 S. Fernández hocico

3° LOGRADA SOLA 60 L. Escudero 3 cpos

U° SEÑOR DE LOS CIELOS 59 J. Ortíz 1 cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ xxx. Dividendo de la Combinada: $ xxx. Tiempo: 22” 2/5. Cuidador: A. Valdéz. Stud: La Nona (San Juan).

12ma carrera

Premio: “ULTRA MIMOSA” – (Extraoficial) – 500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MILONGA CORRALERA 60 J. Campanello

2° ATHENEA CAP 58 W. Escudero cbza

3° PANDILLERO KEY 57 S. Fernández 1 ½ cpos

U° HARBOUR KEY 58 N. Ochoa 1 ½ cpos

NO CORRIERON: (3) MARIAVIRA. Dividendo del Ganador: $ 2,05. Dividendo de la Combinada: $ 9,10. Tiempo: 28" 3/5. Cuidador: D. Fernández. Stud: Los Cuyanos.