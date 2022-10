Bombazo mundial: una ex número 1 dio positivo de doping en el último US Open

Simona Halep ha sido suspendida provisionalmente por dopaje, tras hallarse una sustancia prohibida en una muestra que facilitó durante al Abierto de Estados Unidos. La Agencia Internacional por la Integridad del Tenis (ITIA) informó de la aparición de Roxadustat, un medicamento contra la anemia que incrementa la producción de eritropoietina, en la orina de la rumana.

La jugadora, ex número uno mundial y actualmente en el noveno puesto de la clasificación WTA, solicitó el análisis de la muestra B, que dio idéntico resultado. Halep, de 31 años, "no podrá competir ni asistir a ningún torneo de tenis organizado por los órganos de gobierno de este deporte", indicó la Agencia, que gestiona los controles antidopaje en el tenis profesional.

Simona Halep.

Halep aseguró a través de un comunicado que peleará por "la verdad" y que nunca tomó sustancias prohibidas. "Hoy comienza el partido más duro de mi vida: luchar por la verdad. Me han notificado que he dado positivo por una sustancia llamada Roxadustat en una cantidad extremadamente baja, lo que ha supuesto el mayor shock de mi vida", escribió.

"A lo largo de toda mi carrera, no se me ha pasado por la cabeza ni una sola vez la idea de hacer trampas, ya que va totalmente en contra de todos los valores con los que he sido educada. Ante una situación tan injusta, me siento completamente confundida y traicionada", añadió. Por eso, informó, luchará "hasta el final" para demostrar que nunca tomó "a sabiendas" ninguna sustancia prohibida a la vez que declaró tener "fe" en que "tarde o temprano" la verdad saldrá a la luz.

"No se trata de los títulos ni del dinero. Se trata del honor, y de la historia de amor que he desarrollado con el juego del tenis durante los últimos 25 años", concluyó. Ganadora de 24 títulos a lo largo de su carrera, este año ganó los de Melbourne y Toronto. Se impuso en 2018 en Roland Garros y en 2019 en Wimbledon.