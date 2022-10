Turismo Carretera: Marcos Di Palma enciende a los fanáticos con un desopilante video

No es la primea vez que Marcos Di Palma coquetea con su regreso al Turismo Carretera pero, al parecer, esta vez va en serio. El carismático piloto visitó el taller del Dole Racing y hasta se tomó tiempo para preguntarle a sus seguidores si vuelve o no. Se mostró con Cristian Kissling, ingeniero del equipo, y posó junto a la estructura de un Chevrolet. Todo esto lo compartió en su cuenta personal de Instagram, donde durante 6 minutos, juega con la posibilidad de subirse nuevamente a un auto de la máxima.

"Este muchacho (señalando a Kissling) labura en el Dole y acá están las carrocerías del Turismo Carretera. Vení acá, ¿qué vamos a hacer entonces?", le pregunta y la respuesta fue inmediata: "No sé que vas a hacer, por ahora estás paseando". Pero Marquitos fue por más y, señalando un casco de Chevrolet, dijo: "¿Se podrá volver en el 2023?, ¿vos me tirás la alineación?", le volvió a consultar al ingeniero quien agregó: "Yo la alineación te la tiro, tenés que decirlo vos. No estaría mal".

Luego, Di Palma señaló: "Bueno no sé, vamos a ver. Parece que hay que volver. Hay que volver con Chevrolet, no hay tutía. No les prometo, pero capaz". El video, que lo realizó en vivo, tuvo cientos de comentarios y los fanáticos se revolucionaron al escucharlo preguntar si les gustaría volver a verlo en el TC.

Encima, cuando se estaba yendo del taller, abrió todavía más la puerta: "Chau muchachos, la semana que viene nos vemos". En los próximos días, entonces, sabremos si la futura visita será simplemente eso o tendrá que ver con algún proyecto que puedan encarar para el futuro Marcos Di Palma y el Dole Racing.

Desde su debut, en 1995, el de Arrecifes corrió 201 competencias, ganó once finales, subió 26 veces al podio, marco cinco poles y cuenta con 28 triunfos en series clasificatorias. Luego de la temporada 2009 se alejó de la máxima y solamente tuvo apariciones como invitado.