La genial reacción de Ibarra a una pregunta que lo sorprendió tras el triunfazo de Boca: “Na, más…”

Distendido. Así salió a hablar Hugo Ibarra con la prensa tras el triunfazo de Boca ante Gimnasia. El Xeneize ganó 2-1 en el Bosque y es el único puntero del campeonato de cara a la última fecha. El plantel del Negro dio una gran muestra de carácter tras la derrota contra Newell's, pero el DT se rió al escuchar que se trató de la semana más difícil desde que agarró al equipo.

En una breve rueda de prensa, un periodista le preguntó al entrenador si el traspié en Rosario había desatado una previa muy brava para la visita a La Plata. Sin embargo, Ibarra se lo tomó con gracia: "¿Más difícil? Na, más difícil fue hace tres meses, hace tiempo atrás, jaja. No, no, no, porque podíamos tener un tropezón y pasó en Rosario. Hoy nos levantamos", aseguró.

Luego, el DT del líder del Torneo LPF agregó: "El equipo está bien, está metido y eso es lo principal que uno pretende como entrenador".

Por otra parte, Ibarra señaló que Boca mereció llevarse los tres puntos del Bosque: "Fuimos justos ganadores. Cuando hay un grupo humano tremendo todo se hace más fácil. Me pone muy contento por este grupo, se merecen el lugar en donde están”, afirmó.

Ahora, el Xeneize recibirá a Independiente con la posibilidad de ganar el título en la Bombonera. Con 51 puntos, los de la Ribera tienen una unidad más que Racing, inmediato perseguidor que enfrentará a River.