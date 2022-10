Alerta, Scaloni: un "inamovible" de la Selección está con molestias a 31 días del Mundial y este jueves no entrenó con su equipo

Nueva preocupación para la Selección argentina. A 31 días del inicio del Mundial de Qatar 2022, y con el antecedente reciente de las lesiones de Paulo Dybala, Lionel Messi y Ángel Di María, Giovani Lo Celso encendió las alarmas de Scaloni y compañía tras no formar parte del entrenamiento de activación de este jueves en el Villarreal, en la previa al partido contra el Barcelona a las 16 (hora argentina). El ex Rosario Central -fija en la Scaloneta- arrastra un problema muscular, aunque su lesión no sería de gravedad.

Lo Celso está con una molestia muscular.

Según informó Gastón Edul, periodista que cubre el día a día de la Selección argentina en TyC Sports, "Lo Celso volvería a entrenarse bien en los próximos días"; lo cual trajo tranquilidad. Sin embargo, ni siquiera fue al banco este lunes, en el triunfo 3-1 del Submarino Amarillo ante Osasuna, y su presencia este jueves contra el Barcelona está prácticamente descartada.

Lo Celso, a quien le salió bien la apuesta de irse a préstamo del Tottenham a Villarreal a principios de año para sumar minutos, tanto que el Submarino Amarillo decidió renovar su cesión, es una pieza clave dentro del equipo de Unai Emery que llegó a las semifinales de la Champions League pasada y de la Scaloneta. En la Argentina juega siempre; con Paredes y De Paul. Por lo que una lesión seria, a tan poco de la Copa del Mundo, significaría un gran dolor de cabeza para Scaloni.

El mediocampista ofensivo de 26 años lleva disputados 41 partidos con la camiseta de la Albiceleste y ganó la Copa América 2021 y la Finalissima 2022. Metió dos goles y repartió ocho asistencias.