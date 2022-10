Constanzo le puso color a una tarde muy deslucida

El sanjuanino Constanzo fue la perla blanca de una jornada de carreras que tuvo muy pocos aspectos para destacar, hoy en el Hipódromo de Mendoza. La reunión ofrecía solamente siete contiendas y una de ellas tuvo que ser anulada por falta de ratificados. Una “mancha” más para un turf mendocino que cada vez se muestra más lejos de una situación de bienestar. El desarrollo de la reunión tuvo bajísima concurrencia de público, una muestra más de lo pobre de la jornada.

Lo del sanjuanino Constanzo volvió a ser importante. El hijo de Interaction estaba señalado en la previa como el candidato de la prueba (el Clásico “República de Chile) pero debía enfrentar a un lote por demás exigente. El pupilo de Juan Manuel Luna corrió de atrás esta vez. La punta de la carrera fue para Forasteiro y Magnet Curl, quien lucharon desde la largada (cabeza a cabeza) hasta el palo de los 600 metros. A todos estos Constanzo corrió en cuarto lugar y comenzaba a remontar para redondear una nueva y brillante victoria para su gran campaña (ha tenido un gran 2022 el zaino).

Constanzo recién pudo dominar la carrera faltando 50 metros para el disco. Recién en ese momento pudo “quebrar” la resistencia del guapo de Forasteiro, quien terminó arribando en segundo lugar a medio cuerpo del ganador. Tercero arribó Evo Endiablado y cuarto Magnet Curl.

El reloj se clavó en el tiempo de 2’ 6” 3/5 para 2000 metros de una cancha de carreras que una vez más no estuvo en grandes condiciones.

Una vez más el público aficionado tuvo que sufrir fallas en la programación. Todo esto porque una vez más se permitió concertar una carrera con sólo tres anotados. El resultado: el mismo de siempre, anulación por falta de ratificados. Esta fue la novena cuadrera anulada en lo que va de la temporada (todo un récord negativo). Tal vez sea hora de que la dirigencia no de la derecha y acepte que el Hipódromo de Mendoza no puede aceptar contiendas de sólo tres animales. A esta altura resulta poco creíble que este tipo de situación se continúen repitiendo. El tema ya no resiste análisis. Suena mucho más a “caprichos” que a otra cosa. Lo que si queda claro es que las anulaciones son inaceptables para todos los sectores de un Hipódromo que necesita levantar cabeza, pero que no deja de tropezar y tropezar con las mismas piedras.