La palabra que no le gustó al DT interino de Newell's para calificar el triunfazo ante Boca: "No fue un..."

Adrián Coria, Coordinador de las Divisiones Inferiores de Newell's que agarró el equipo tras la salida de Javier Sanguinetti, en silencio, aseguró la clasificación de la Lepra a la próxima Copa Sudamericana con el triunfazo logrado este domingo ante el Boca de Ibarra, que venía puntero y con un invicto de 15 partidos. Luego del partido, le preguntaron al DT interino, que aseguró que cuando finalice el campeonato volverá a su cargo original, si consideraba a este 2-0 al Xeneize como un "batacazo"; y él fue clarito...

«No fue un batacazo. El equipo cuando está bien y puede mezclar jugadores de experiencia con juveniles con futuro, salen partidos como éste», apuntó el técnico de #Newells Adrián Coria, tras el triunfo sobre Boca pic.twitter.com/8pN6PdZpVF — Conclusión (@ConclusionRos) October 16, 2022

“¿Batacazo? No, no fue un batacazo ganarle a Boca", sentenció Coria, que sobre el partido en sí, analizó: "Hubo un antes y después de la expulsión de (Juan) Sforza. Pero el mérito es todo de los muchachos, porque no es fácil ganar en Primera ante un rival cuando te quedás con diez y encima por dos goles".

"Hoy vimos a un Newell’s que vamos a ver más adelante. Los jugadores y la gente se merecían un triunfo como este que conseguimos. Cuando el equipo puede mezclar jugadores con experiencia y juveniles con futuro pueden salir partidos como estos", agregó el DT interino, esperanzado con la clasificación a la Sudamericana y aún con el sueño de la Libertadores vivo.

La Lepra, séptima en la tabla anual, visitará en la última jornada de la LPF a Barracas Central.