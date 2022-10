El discurso completo de Gallardo en su despedida y una frase que ilusiona a River: “Ya nos…”

Los hinchas de River vivieron un día histórico que nunca quisieron que llegara. Marcelo Gallardo le dijo adiós al Monumental en un marco muy emotivo. Luego de ver un video que le sacó varias lágrimas, el Muñeco tomó el micrófono y les agradeció a todos con un discurso que quedará en la historia grande del Millonario.

uEn primer lugar, el DT más ganador del club de Núñez se refirió a su madre Ana María, que falleció meses después de que asumiera en el banco de suplentes del Monumental: "Quiero empezar recordando en este Día de la Madre... a la mujer que me dio la vida, que seguramente estará muy orgullosa sentada en un lugar privilegiado allá en el cielo... feliz día a todas las madres, yo a la mía la recuerdo con muchísimo cariño, muchísimo amor... es la que me esperaba que llegue de los entrenamientos cuando era chiquito, que me abrazaba, que me acompañaba a todos lados. Hasta el día que se fue, ella se sentaba ahí en la platea y me esperaba en el vestuario para darme un abrazo. Gracias vieja", relató el Muñeco, luchando para no largar ni una lágrima.

"Realmente soy un privilegiado. Jamás en mi vida soñe con vivir algo así, o si lo soñé, era algo muy mio. Estar en este momento y lugar, con un nudo en la gargante muy grande. Esto es demasiado, es más de lo que creía que iba a tener", le reveló Gallardo a los hinchas, que pedían que se quede en River.

Luego, agregó: "Mi vínculo con River es de toda la vida. Solo puedo agradecer. River me ha enseñado que es una forma de vivir, de respetar. Nos ha tocado ganar, es verdad, cosas hermosas, que quedan para toda la vida. Pero nos ha tocado perder, y me sentí muy orgulloso. Eso tiene la vida, te permite ser humano para aprender y volver. Si hay algo que remarcar, es que hemos sido una gran familia, una que se desvivía por vivir cada momento. Eso es lo más lindo que me llevo, el abrazo con cada uno de los jugadores...".

Al agradecerle a los dirigentes, los hinchas silbaron y Gallardo paró: "No, no, no... les quiero agradecer de todo corazón porque estuvieron siempre a mi lado".

Posteriormente, el Muñeco le agradeció a Enzo Francescoli, mánager que tomó la decisión de contratarlo: "Sin egos, tomando los triunfos como propios. Gracias Enzo", dijo Gallardo ante la emoción del uruguayo.

Por último, el Muñeco les habló directamente a los hinchas: "Gracias a ustedes, que desde hace ocho años me hacen sentir de forma especial. Gracias por cada homenaje al entrar a esta cancha, los voy a extrañar mucho. Como dije en otro momento, mi vínculo no es de un, dos, tres u ocho años de contrato. Mi vínculo con River es para toda la vida. Gracias de todo corazón, los quiero y ya nos volveremos a ver en algún momento de nuestras vidas".

Una vez finalizada la ceremonia, Gallardo se quedó abrazándose con su cuerpo técnico y jugadores. En un momento, se abrazó con Franco Armani, Enzo Pérez y Javier Pinola, tres de los referentes más importantes de su ciclo. Finalmente, se despidió al ritmo de su última ovación: "Muñeeeeco, Muñeeeco".