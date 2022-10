Otra alarma en Boca: además de Rojo, un jugador se hizo estudios en la rodilla

La gravísima lesión de Marcos Rojo este miércoles ante Sarmiento de Junín no fue la única preocupación para el Boca de Hugo Ibarra. Es que Carlos Zambrano, otro de los centrales del Xeneize, se retiró con una molestia en la rodilla derecha y desde el cuerpo médico le pidieron que se realizara estudios para descartar una lesión.

Carlos Zambrano se hizo estudios por una molestia en la rodilla.

Si bien los médicos de Boca creen que no se trata de nada importante, prefirieron que se hiciera un examen en la zona para tener mayores precisiones. El problema surgió en una de las últimas jugadas del partido, cuando saltó a cabecear con Javier Toledo y no cayó del todo firme. El defensor necesitó atención médica, pero el malestar no fue tan importante como para necesitar salir.

De esta manera, en el Xeneize quedaron pendientes de la revisión de Zambrano que, si no sufre de ninguna lesión, será evaluado durante la semana para saber si puede llegar a quedar entre los concentrados para el encuentro entre Boca y Newell's el domingo desde las 15.30 en el Coloso Marcelo Bielsa.

Por otra parte, quien sí tuvo confirmada la lesión del ligamento cruzado de la rodilla derecha es Marcos Rojo, quien será operado el lunes tal como aseguró el propio defensor. El central salió a los 28 minutos del primer tiempo frente a los de Junín, instantes después de que le atajaran un penal.

Boca, puntero del campeonato de la Liga Profesional, tiene cuatro puntos de ventaja sobre Racing, Atlético Tucumán y River, aunque el Millonario tiene un partido más disputado. Si el Xeneize vence este domingo a Newell's y se dan ciertos resultados, podría ser campeón en esta misma fecha.