La revelación de Agustín Canapino tras probar el Indy en Estados Unidos: "Así como estoy..."

Agustín Canapino se dio el gusto de girar durante toda una jornada en un IndyCar. El Sebring International Raceway fue el escenario donde el cuatro veces campeón de Turismo Carretera completó la prueba comunitaria necesaria para poder realizar la exhibición en el autódromo de Buenos Aires cuando el Turismo Nacional dispute la "Carrera de los 200 pilotos" en noviembre.

Si bien dejaron en claro que no buscaron realizar tiempos de referencia, llegó a establecer 54s113/1000, un tiempo muy destacado por tratarse de una pista donde nunca giró: "Se pudo terminar el día, estoy muy contento. Di todas las vueltas sin errores, es un auto tremendo, con agresividad, va muy rápido, traté de entenderlo y comprenderlo a lo largo del día".

"Me faltó aprovechar la goma nueva, fue bastante bien para una primera vez, no quería golpearme, la prioridad era aprender", expresó y luego reveló: "Para correr en IndyCar necesitaría más pruebas, más entrenamientos. Así como estoy, claramente no podría. De un TC a un Indy hay una diferencia abismal, pero no está en mis planes tampoco".

Tras el ensayo, Canapino se quedará unos días más en Estados Unidos y luego regresará al país para abocarse a las definiciones de campeonatos del TC2000 y TC, donde lidera la Copa de Oro tras completarse dos fechas del playoff que determinará al campeón de la categoría más popular del país. Además, el mismo día de la exhibición del Indy en el Gálvez, debutará en la competitiva Clase 3 del TN compartiendo el Cruze con Manuel Mallo.