Turismo Carretera: Agustín Canapino enciende alarmas con una contundente sentencia

La segunda fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera dejó en claro que el hombre a vencer en lo que resta de la temporada es Mariano Werner. El entrerriano ganó las dos competencias que se han disputado del mini certamen y quedó a 5,5 puntos de un Agustín Canapino (Chevrolet) que fue su escolta en Comodoro Rivadavia, pero que reconoció que el hombre de Ford está por encima del resto con una contundente sentencia sobre los sucedido en el Sur del país.

Canapino y Werner luchan por la carrera.

"Puse todo de mí, pero no tuve ninguna posibilidad con Mariano. Desde la carrera pasada está muy por encima de todos. Me controlaba él. Iba jugando con la diferencia, lógicamente, siempre me tuvo muy controlado", expresó sobre el actual campeón. Y agregó: "Me salvó el auto de seguridad, no sé si lo hubiese podido aguantar al Tubo (Esteban Gini) que venía un poco mejor".

"Me tuve que defender de él, porque todos venimos muy parejos, salvo Mariano que está muy encima del resto y no había chances de nada", repitió el líder del mini certamen, que tendrá continuidad el 30 del corriente en el autódromo Ciudad de San Nicolás. El nacido en Arrecifes acumula 97,5 puntos y Werner (Ford) lo acecha sumando 92.

José Manuel Urcera (Torino) es el tercero en discordia, con 88, y luego se ubican: Santiago Mangoni (Chevrolet) 76; Gini (Torino) 73,5; Jonatan Castellano (Dodge) 68; Leonel Pernía (Torino) 58,5 y Facundo Ardusso (Torino) 46,5. Lo que viene para Canapino será la prueba comunitaria que deberá cumplir junto al equipo de Ricardo Juncos en la IndyCar el próximo miércoles.