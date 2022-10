La revelación de Ángel Correa sobre su problema al corazón: "Me agarró un poco de miedo..."

A 41 días para el comienzo del Mundial de Qatar 2022, los diferentes directores técnicos ultiman detalles de cara a la fecha de entrega de la lista final de jugadores convocados. Ángel Correa, jugador del Atlético Madrid es uno de los que está en la pelea por ocupar un lugar entre los 26 privilegiados que buscarán la gloria con la camiseta de la Selección argentina. En diálogo con TyC Sports, el delantero reveló detalles del riesgo que corrió por decir presente en la Finalissima, su deseo de estar en la máxima cita y, también, le dedicó unas palabras al capitán.

Sobre el problema que preocupó a más de uno a inicios del mes de junio, en la previa del partico con Italia, explicó: "Eso fue algo complicado. Ya llevaba varios días que se me estaba viendo el alambre que tengo en el pecho. No le dije nada al doctor de la Selección porque quería estar en la Finalissima con el grupo".

"Después de que pasó el partido me agarró un poco de miedo, a mi familia también, me dijeron que le diga al doctor porque se podía llegar a infectar y podía ser grave. No era un dolor, se me había abierto la cicatriz. Se me asomaba el alambre que tengo. Cuando lo hablé con el doctor, era lo mejor volver a Madrid para poder solucionarlo rápido". añadió Correa.

Sobre su deseo de estar presente con la Selección argentina en Qatar, soltó: "A medida que se acerca la fecha, los nervios se sienten cada vez más. Creo que el grupo está muy bien, lleva muchísimo tiempo trabajando juntos y las cosas están saliendo bien, así que hay que seguir de esta manera. Me siento parte del grupo, cada vez que me ha tocado jugar, creo que lo he hecho bien. Está claro que últimamente está siendo fácil por la calidad de jugadores que tiene la Selección y por la dinámica que lleva, toda positiva, que cada jugador que entra lo hace bien".

A su vez, Correa agregó: "Ojalá esté adentro de la lista. Es la idea y es para lo que trabajo. Representar al país sería lo máximo. Tuve la suerte de poder estar siempre y poder acompañar al grupo. Cada vez que me tocó hacerlo, lo disfruté al máximo porque vestir la camiseta de la Selección es lo más lindo"

Para finalizar, se refirió al presente de Lionel Messi, quien podría disputar su última máxima cita mundialista: "A Messi se lo ve muy feliz, disfrutando cada vez que va a la Selección. Eso es bueno para todos y más para nosotros, que nos hace disfrutar en cada entrenamiento y cada partido".