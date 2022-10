El preocupante resultado de la ecografía a Paulo Dybala: ¿se pierde el Mundial?

Este domingo, en lo que fue victoria de la Roma ante Lecce por 2-1, Paulo Dybala volvió a convertir un gol para el equipo de José Mourinho pero, acto seguido, sintió molestias musculares en la zona del cuádriceps izquierdo y debió ser reemplazado. La Joya se realizó estudios y mantiene en vilo al cuerpo médico de la Selección argentina.

En su cuenta de Twitter, el periodista Germán García Grova dio detalles de los resultados que arrojaron los estudios desde Italia: "La ecografía de hoy ha confirmado la lesión del cuádriceps femoral. OUT de 4 a 8 semanas. En cuanto se reduzca el hematoma se le hará una resonancia para obtener mayores precisiones".

Si bien los primeros estudios hablan de entre uno y dos meses de recuperación, el tiempo exacto que Dybala deberá estar fuera de las canchas lo determinará la resonancia magnética a la que se someterá en las próximas 36 horas cuando el hematoma de reduzca.

Las alarmas para Lionel Scaloni y compañía se encendieron con mayor fuerza luego de las declaraciones de Mourinho post partido. Al DT le preguntaron si los fanáticos volverían a ver a Dybala con la camiseta de la Roma antes de que finalice el año y la respuesta fue contundente. "¿Cómo está? Digo mal, por no decir muy mal. ¿Verlo antes del 2023? No soy doctor, pero por mi experiencia, la forma en la que lo vi y lo que me dijo... es muy difícil".