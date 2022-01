La revelación de Beccacece y por qué le dijo "no" a Bielsa

Sebastián Beccacece, actual entrenador de Defensa y Justicia, reveló que rechazó una propuesta para sumarse al cuerpo técnico de Marcelo Bielsa, en 2007, por respeto a Jorge Sampaoli, de quien fue su histórico asistente.

"Fue en 2007, cuando con Jorge (Sampaoli) nos echaron del Sporting Cristal. Marcelo me llamó para formar parte de un nuevo cuerpo técnico y le dije que no porque me pareció que era lo correcto", contó en una entrevista con Olé.

A su vez, el técnico del Halcón dijo que "no le había prometido nada a Jorge" pero dejó en claro que se quedó con él por respeto. "Con 22 años me había dado la oportunidad de trabajar en el profesionalismo y era nuestro primer golpe y fracaso después de trabajar juntos por cinco años... Actué de la manera que me parecía que debía hacerlo", añadió.

La reacción de Bielsa cuando Beccacece le dijo que no

Sebastián Beccacece aseguró que Marcelo Bielsa entendió su decisión de quedarse con Jorge Sampaoli. "Es una persona de una brillantez que todos conocen, pero de una sensibilidad única que a lo mejor no muchos saben", dijo.

Por otra parte, reveló que tuvieron encuentros cercanos cuando coindicieron en Chile. "Él en la selección y nosotros en O’Higgins. Era un momento en el que mi viejo no estaba bien, y al año me tocó perderlo, y Marcelo me acompañó en ese proceso. De hecho, cuando vuelvo a Argentina porque mi viejo no estaba bien, me encontré con Bielsa en el avión y tuvimos una charla muy profunda y linda. No quiero contar intimidades, pero sí mostrar ese lado lindo de él", relató.

"Cuando él me llama, hice lo que sentía, lo que me indicaba la ética y la moral, por eso lo entendió. Y no me arrepiento. Seguimos el vínculo, aprendí muchísimo de él y soy un eterno agradecido porque me brindó un montón de información y me compartió cosas. Cada uno, después, va forjando su estilo, pero fue un gran inspirador para nuestra generación y también para las futuras. Muchas veces cuando escucho que dicen cosas de él, me incomoda...", agregó.

A su vez, lo defendió de las críticas: "Además de su capacidad, su forma de proceder, sus valores, su afán por educar, por transmitir, por aceptar también cuando se equivoca… Tiene una grandeza brillante. En Argentina, como él dijo, lo tildan de vende humo y es una gran injusticia, porque creo que te puede gustar o no lo futbolístico, pero es una persona que por lo menos invita a la reflexión, al pensamiento y al debate desde un lugar sano, y no desde las posturas opuestas. Eso es algo que debemos aprender como sociedad".