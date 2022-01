La reveladora confesión de Manu Lanzini que enloqueció a los amantes de River Plate

Manuel Lanzini, producto de las divisiones inferiores de River Plate, comenzó de gran manera el 2022 con un doblete en la victoria del West Ham por 3-2 ante Crystal Palace. En diálogo con TyC Sports el jugador, que tiene grandes posibilidades de ser convocado por Lionel Scaloni para la próxima doble fecha, recordó su paso por el club de sus amores.

Manu Lanzini y su distracción cuando jugaba en #River: "Me ponía a cantar con la hinchada en el medio de la cancha y después de 20 segundos me daba cuenta que tenía que hacer algo". #TyCSportsVerano. pic.twitter.com/0s4lMW6c2j — TyC Sports (@TyCSports) January 7, 2022

Entre risas, Lanzini contó a lo que lo llevaba el fanatismo en algunos encuentros: "Yo cuando me tocaba jugar en River, me acuerdo que a veces me ponía a cantar las canciones de la hinchada en el medio de la cancha. Después de 20 segundo me daba cuenta y decía 'uh, no. Tengo que hacer esto, moverme para acá'. A veces me distraía".

"River tiene el plus que está Gallardo. Para mi, Gallardo es un técnico fantástico. Es un técnico que potencia a los jugadores. Tener un técnico así, a veces, es muy difícil encontrar en la carrera de uno", manifestó sobre la continuidad del Muñeco, que fue anunciada a principios de diciembre.

Como buen hincha del Millonario, recordó el título de la Copa Libertadores 2018, obtenida en el estadio Santiago Bernabeu."Esa noche fue algo increíble por la forma en que lo vivimos. Mi viejo me llevaba a la cancha con mi hermano y después de tantos años poder vivir con ellos semejante partido y en Europa, fue algo mágico".

Para finalizar, sacó pecho por la institución que lo vio nacer: "River es una institución que no tiene nada que envidiarle a los grandes clubes de Europa. Yo salí de ahí, hice todas las inferiores, hice la primaria, la secundaria ahí. River es como mi segunda casa". Y sentenció: "Obviamente siempre te dan las ganas de volver a un club de la magnitud de River, por lo que es, por lo que genera. Encima, es un club donde está Gallardo en este caso".