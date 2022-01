Mientras River se refuerza, así está el mercado de pases de Boca

Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol están afrontando su quinto mercado de pases desde que están en Boca Juniors. Luego de algunos fracasos con los refuerzos del pasado, ahora buscan dar un golpe sobre la mesa para ilusionar al hincha de cara al gran objetivo del club, la Copa Libertadores de América. Como es costumbre en el Xeneize, son muchos los rumores sobre llegadas y salidas pero muy pocos los movimientos que llegan a concretarse. Ahora que empezó la pretemporada, en la que ya recuperó a varios jugadores por covid como Marcelo Weigandt, Sebastián Battaglia espera por las caras nuevas del Boca 2022.

La llegada de Nicolás Figal es casi un hecho. El ex Independiente, que el año pasado jugó en Inter de Miami con otro que volverá al fútbol argentino, Leandro González Pírez, arribaría al barrio de La Boca por un préstamo con opción de compra, y sería, de esta manera, el primer refuerzo para Battaglia. A pesar de que Marcos Rojo y Carlos “Cali” Izquierdoz parecen ser inamovibles en la zaga central del 11 ideal de Boca, Figal fue buscado para suplir la baja de los dos centrales titulares en la fase de grupos de la Libertadores, ya que ambos se encuentran suspendidos por varios partidos (cuatro para Izquierdoz y cinco para Rojo). Desde Boca esperan que Figal pueda ponerse bajo las órdenes del entrenador a partir de la semana próxima.

Nicolás Figal llegó al Inter de Miami por 4 millones de dólares en 2020

Más allá del gran rendimiento que mostró el joven Luis Vázquez, el gran sueño de los hinchas de Boca y de Riquelme es traer un “9” de jerarquía y, más precisamente, que este sea uno de los jugadores más queridos en el último tiempo: Darío Benedetto. La situación del Pipa es especial, ya que no habría problema con su salida del Elche español (su representante, Christian Bragarnik, es el accionista mayoritario del club) pero todo se complica más cuando aparece en escena el Olympique de Marsella, club que pagó 14 millones de euros (Transfermarkt) a Boca por Benedetto en 2019. En Boca esperan un guiño, tanto de Benedetto como del club francés, para evitar comprometer las arcas del club en un contexto económico nacional tan difícil.

Benedetto y un hincha en el partido de ayer de Copa del Rey

De no concretarse la llegada del Pipa, Battaglia tiene a su disposición tres delanteros que volvieron de préstamos: Ramón “Wanchope” Ábila, Mateo Retegui y Walter Bou. Mientras que el que más convence en el cuerpo técnico es el ex Defensa y Justicia, lo de Ábila con Boca no pinta para nada bien, e incluso hay clubes interesados en llevarse a “Wanchope”, como el Independiente de Eduardo Domínguez o Colo Colo de Chile, que ya se comunicó con la dirigencia Xeneize.

Otro nombre que fue una constante en los rumores desde el inicio de este mercado de pases es el de Ángel Romero, que tenía todo acordado para vestir la camiseta azul y oro pero su intención sería ir a jugar al extranjero (Turquía o MLS) junto a su hermano Óscar, ya que ambos quedaron libres de San Lorenzo.

Sebastián Villa

Un jugador que, en principio, tenía todo acordado para irse de Boca era el colombiano Sebastián Villa. Lo que era una oferta casi confirmada del Dinamo de Moscú (Rusia) por 12 millones de euros quedó en la nada y la propia dirigencia de Boca asegura que nunca tuvieron una oferta formal por el colombiano. Villa tiene una suspensión de seis partidos para la Libertadores, y por eso Boca espera una oferta por, al menos, 7 millones de dólares para desprenderse del ex Deportes Tolima.

A su vez, parecía que el trueque entre Boca y Cruz Azul por Cristian Pavón y Guillermo “Pol” Fernández era un hecho, pero no pudieron llegar a un acuerdo. “Pol” seguirá en México y los Xeneizes aguardan por una oferta por Pavón, ya que, además de estar suspendido en la Copa, termina contrato en junio y no quieren que el jugador salga con el pase en su poder.

El ex Godoy Cruz seguirá en México

Por último, varios juveniles han salido en calidad de préstamo, como Agustín Obando y el central Oscar Salomón al recién ascendido Tigre. Otros han regresado y tienen muchas chances de volver a irse del club de la Ribera: Gaston Gerzel, Enzo Roldán, Lucas Brochero, Juan Baiardino y Tomás Fernández.