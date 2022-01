Un club de la Liga Profesional muy interesado en polémico ex Boca Juniors

Adrián Ricardo Centurión, quien no será tenido por Vélez Sarsfield de cara a la temporada 2022, se encuentra entrenando en soledad a la espera de un llamado. Newell's Old Boys de Rosario, con Javier Sanguinetti como nuevo entrenador, es uno de los clubes interesados en contar con los servicios del jugador.

"Todos los jugadores que juegan bien a uno le interesan. Sabemos que no es fácil hacer ese tipo de contrataciones. Primero, porque es un jugador muy valioso y la posibilidad de salir de Vélez no va a ser tan fácil", reveló el DT de la Lepra en una charla con TyC Sports, donde reconoció que no será una negociación fácil.

Además, admitió su gusto para con el jugador surgido de las divisiones inferiores de Racing Club: "También tal vez no esté dentro de nuestro presupuesto, pero si me preguntás si me gusta, sí, me gusta", manifestó Archu, quien consiguió el subcampeonato de la Copa Diego Armando Maradona, a inicios de 2021, como DT de Banfield.

Centurión, ex Genoa (de Italia), San Pablo (de Brasil), Boca Juniors, Atlético de San Luis (de México) y Vélez Sarsfield, tiene tres títulos, todos en el ámbito local: dos con la Academia, en 2014 y 2018/19, y en 2016/17 con la camiseta del Xeneize, donde disputó 24 partidos y convirtió 8 goles.