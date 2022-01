El guiño de Pipa Benedetto al mundo Boca Juniors en medio de los rumores sobre su vuelta

Darío Benedetto, quien suena fuerte en el mercado de pases para ser posible refuerzo de Boca Juniors, volvió a tener minutos en el Elche, en lo que fue triunfo de su equipo ante Almería por la Copa del Rey. Pipa disputó poco más de 25 minutos al ingresar al campo de juego en lugar de su compatriota, Javier Pastore.

En la previa del encuentro se lo pudo observar al ex jugador del Xeneize posando con un fanático, junto a la bandera con los colores de Boca. Con una gran sonrisa y el pulgar en alto, le envió un guiño a los hinchas, quienes se ilusionan con la vuelta del goleador, que manifestó sus deseos de volver a vestir la camiseta del club de sus amores.

Antes del inicio de la pretemporada, cuando fue confirmada oficialmente su continuidad como director técnico, Sebastián Battaglia le dedicó unas palabras al posible refuerzo: "Sabemos la clase de jugador que es, con mucha calidad y ahora experiencia europea. Veremos como sigue su futuro, pero ya conoce esta camiseta".

"Lo dije en su momento cuando me fui de Boca: yo creo que a Boca voy a volver, así sea como hincha o como jugador. De alguna de las dos maneras voy a volver. Estoy muy agradecido con la gente de Boca por el cariño que me brindan. Hasta el día de hoy, que hace dos años y medio que me fui, me siguen brindando un cariño hermoso. Ojalá que el día de mañana pueda volver, ya sea como hincha o como jugador", manifestó el Pipa a fines de diciembre.