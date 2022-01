Buenas noticias: el piloto herido por la explosión en Yeda salió del coma

El piloto francés Philippe Boutron, gravemente herido el 30 de diciembre por la explosión de su vehículo en Yeda (Arabia Saudí) antes del inicio del Dakar, salió del coma, indicó este jueves su hijo. "En este tipo de accidentes hay que ir paso a paso. Tenemos la suerte de poder ir a visitarlo. Está herido en las dos piernas y sabremos más en una decena de días. Hemos podido verlo", dijo.

La Justicia francesa investiga como un atentado terrorista esa explosión que afectó al coche que conducía Boutron y en el que iban otros cinco franceses. "Habíamos salido del hotel para ir a la carpa y preparar nuestro vehículo. Íbamos seis. Al cabo de 500 metros, explotamos, no sabemos qué pasa".

"Me quedé pegado al techo. No es algo normal. En un accidente, normalmente te ves proyectado hacia adelante", sostuvo también en RMC Sport el copiloto de Sodicars Racing, Mayeul Barbet. Barbet dijo no tener dudas de que fue un ataque deliberado: "Cuando salimos del coche, no había nada alrededor, estábamos solos en medio de la ruta".

El copiloto sacó a Boutron del coche porque el vehículo había empezado a incendiarse y este último tuvo que ser operado en Arabia Saudí y se encuentra ya en el hospital Percy de Clamart, cerca de París. Después de lo sucedido, el Ministerio francés de Exteriores instó a sus nacionales en ese país a la "vigilancia máxima" y dio a entender que la hipótesis de un acto criminal no estaba descartada, además de recordar que "la amenaza terrorista persiste en Arabia Saudí".

El Ministerio del Interior saudí, por su parte, calificó la explosión de "accidente" y no contempló ninguna sospecha sobre un posible "origen criminal", según señaló el periódico Le Monde en su web.

Benoît Boutron consideró este jueves que el atentado fue dirigido contra la carrera porque "un coche no explota solo 500 metros después de arrancar sin que haya habido un golpe". Por eso mismo, criticó que la organización se mantuviera discreta: "Si yo hubiera sido participante y me enterara de que había explotado una bomba, ¿tendría ganas de continuar? No estoy seguro".