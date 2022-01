La camiseta de la Selección argentina que es furor y no es la de Messi

Este martes, la Selección Argentina recibirá a Colombia por las Eliminatorias CONMEBOL con rumbo a Qatar 2022 y los hinchas cordobeses que se acercan al estadio Mario Alberto Kempes están extaciados con ver al campeón de América por primera vez en el año.

A pesar de que Lionel Messi no haya sido convocado por Scaloni para la doble fecha FIFA, los fanáticos no piensan en darle la espalda a la Albiceleste y buscan sus entradas en las boleterías. Pero más allá de los tickets, también quieren la camiseta del seleccionado nacional, y justamente no piden la del capitán.

En las adyacencias del estadio ubicado en la capital provincial, se encuentra un único puesto de merchandising que ofrece las réplicas de las camisetas de la Selección Argentina. Si bien hay varias de Messi, como así también la de Dibu Martínez, la más pedida de todas es la de Cristian Pavón.

Pese a que el extremo de Boca no viste los colores del seleccionado desde hace tres años, los fanáticos cordobeses continúan pidiendo por su camiseta. Incluso, también pudo verse la de Gonzalo Higuaín, quien no juega para Argentina desde que finalizó el Mundial de Rusia 2018.

La particularidad de la gran demanda que posee la camiseta de Pavón se debe a que el seleccionado argentino no pisa las tierras cordobesas desde noviembre de 2018, cuando la Albiceleste se enfrentó con México, justamente donde el jugador de Boca debió ausentarse a la convocatoria por una lesión y, a diferencia de aquel momento, la venta de su 'casaca' no fue la esperada.