Luis Alfredo Álvarez estremeció las redes con una desgarradora confesión

Luis Alfredo Álvarez es uno de los periodistas más respetados del continente tras sus 20 años de experiencia como comentarista deportivo. En América Latina, mostró su talento en ESPN deportes desde 1991 como relator en la Serie del Campeonato de la Liga Americana de béisbol y luego, su voz, se transformó en dueña de cada transmisión de los diferentes certámenes de tenis.

Este domingo encabezó la consagración de Rafael Nadal en el Abierto de Australia pero luego conmovió a las redes sociales con un video donde reveló que padece una grave enfermedad: "Les comparto una nota personal. Días antes de la cobertura del Abierto de Australia, fui diagnosticado de cáncer de próstata"

"Pero el haberme conectado con ustedes a través de las redes sociales y por televisión me ayudó aliviar mis tensiones, mis miedos y mis angustias. Gracias a mis compañeros de trabajo por ser tan profesionales, por acompañarme en estas dos semanas", dijo el venezolano en un emotivo video.

Y cerró con un pedido especial: "Ahora me toca descansar, concentrarme en mi salud, en mi tratamiento y mi recuperación. Muy pronto estaré no solamente en televisión, sino también en las redes sociales, provocándolos como a mí me gusta. Les pido por favor que oren por mí, les mando las bendiciones y los quiero mucho".

Tras recibir tantas respuestas a su publicación, agregó: “Muchas gracias por tantas muestras de cariño y solidaridad. No esperaba menos de ustedes. Aún me quedan un par de asignaciones de TV que cumplir y luego a ponerle un 1000% a esta prueba que tengo que superar. Gracias infinitas”.