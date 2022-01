¿Vuelve? La reunión que volvió locos a los hinchas de Boca Juniors

Darío Benedetto, actual jugador del Elche de España (club donde está a préstamo hasta mediados de año), tiene grandes posibilidades de volver a vestir la camiseta de Boca Juniors en el actual semestre. El pase del jugador lo posee el Olympique de Marsella, club que dirige Jorge Sampaoli.

El Pipa no logró la continuidad deseada en el elenco español y, sumado al sentimiento que tiene para con el Xeneize, vería con muy buenos ojos comenzar el 2022 con la camiseta del club de sus amores. Por su parte, el Consejo de Fútbol también tiene intenciones de contar con los servicios del delantero.

El club se reunió con el representante del delantero de 31 años para darle precisiones sobre lo que puede ofrecerle en un contrato si vuelve a vestir la camiseta de Boca, donde ya tuvo un primer ciclo entre 2016 y 2019. Desde el lado del jugador se comprometieron a avanzar con Elche y Olympique de Marsella para acordar su desvinculación de su actual equipo.

"Lo dije en su momento cuando me fui de Boca: yo creo que a Boca voy a volver, así sea como hincha o como jugador. De alguna de las dos maneras voy a volver. Estoy muy agradecido con la gente de Boca por el cariño que me brindan. Hasta el día de hoy, que hace dos años y medio que me fui, me siguen brindando un cariño hermoso. Ojalá que el día de mañana pueda volver, ya sea como hincha o como jugador", manifestó el Pipa a fines de diciembre.

Con la camiseta del Xeneize disputó 76 partidos, en 64 de ellos fue titular. Convirtió 45 goles y conquistó tres títulos: Campeonato 2016/17, Campeonato 2017/18 y Supercopa Argentina 2019. También fue parte del plantel que consiguió el subcameponato de la Copa Libertadores de América 2018, en Madrid.