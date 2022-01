Rodrigo De Paul y un contundente mensaje luego del maltrato recibido en Chile

Rodrigo De Paul, titular en el triunfo de la Selección Argentina ante Chile en el desierto de Calama, enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa post partido. El actual jugador del Atlético Madrid fue amonestado y, por acumulación, no podrá formar parte del equipo ante Colombia, el próximo martes.

"Como argentino espero que cuando vengan a nuestro país el resto de los seleccionados del continente reciban el mejor trato. Estuvimos casi tres horas en el aeropuerto, sin poder ir al baño, pero intentamos poner la mejor predisposición. Llegamos al hotel, en las habitaciones hacía entre 30 y 32 grados, no funcionaban los aires acondicionados, tuvimos que abrir las ventana para dormir, en la calle se escuchaban sirenas. Después no teníamos agua", comenzó De Paul.

"28 partidos invictos no creo que sean ráfagas. Hace más de dos años que este equipo no conoce la derrota. Si bien estamos preparados para cuando llegue, porque esto es fútbol y se gana y se pierde, tenemos el trabajo y la humildad de representar a nuestro país, cuando hacés eso no hay amistosos", manifestó el mediocampista campeón de la Copa América en Brasil.

"El partido que sacamos adelante hoy nos va a hacer crecer mucho en lo mental, podían pensar que íbamos a entrar más relajados porque ya estamos en Qatar, pero estoy muy feliz por cómo este equipo sale ante las adversidades", resaltó uno de los pilares de la era Lionel Scaloni.

Sobre el trámite del encuentro, que no fue el mejor para Argentina en el complemento, expresó: "Nosotros hablamos, sabíamos que en algún momento íbamos a sufrir. Cuando una Selección necesita ganar para ir a una Copa del Mundo tiene que arriesgar, pero nosotros supimos en qué momento hacer daño, enfriar el partido y acelerar",

Para finalizar, recordó a aquellos que por PCR positivo no pudieron ser parte de la delegación: "Queremos mandarles un beso muy grande a Emi Buendía, al técnico, a Ale Mac Allister, a Pablo Aimar, son gente que suma y por este covid que no nos termina de dejar tranquilos no pudieron estar, pero este triunfo también es de ellos, seguimos tirando todos para el mismo lado y espero que sigamos en esta sintonía",