El Gobierno de Chile cargó directamente contra el Dibu Martínez y la Selección argentina

La mañana posterior al demorado ingreso de la delegación del seleccionado argentino a territorio chileno no fue mejor que la noche anterior. Lejos de intentar calmar las aguas luego del malestar generado en los futbolistas por los controles exhaustivos a los que se vieron sometidos en el aeropuerto de Calama, adonde incluso les revisaron sus pertenencias con perros antinarcóticos, desde el gobierno del país trasandino salieron a cruzar a la Selección. Fue el ministro del Interior de Chile, Rodrigo Delgado, quien se dispuso ante los micrófonos y cuestionó el accionar de los representantes argentinos: "Hablan de 'quilombo' y el verdadero quilombo lo tenían ellos en sus papeles".

"A mí verdaderamente me llama la atención que este jugador o estos jugadores no hayan sido alertados por parte de quienes coordinan a la Selección Argentina del verdadero quilombo que tenían. Y le quiero decir varias cosas a ellos. Primero que cuando hablan de quilombo, cuando hablan mal de quienes son el personal de salud, quiero explicarles, porque a lo mejor ellos no saben, que Chile ha llegado a los números que tiene, Chile ha llegado al liderazgo mundial en vacunación, en testeos, en trazabilidad justamente por la labor de esos mismos funcionarios de salud de los que ellos se burlan. Ellos se burlan de los funcionarios, se burlan de la Aduana, se burlan de un perro que busca droga. Yo quiero decirles que más que burlarse deberían estar agradecidos del trabajo y la colaboración porque tenían un verdadero quilombo en sus papeles y fueron los mismos funcionarios los que ayudaron a resolver ese quilombo de papeles que tenían. Así que un poquito más de respeto a Chile, un poquito más de respeto a la bandera de Chile, porque vi ahí una historia que ponía un emoticon bastante desagradable al lado de la bandera de Chile", dijo el ministro haciendo referencia a la historia de Instagram publicada por Dibu Martínez desde el aeropuerto.

Los jugadores habían viajado todos con los exámenes PCR negativos desde la Argentina. Sin embargo, por la legislación chilena, debieron volver a testearse en Calama. Y aunque sabían que los resultados podían demorarse, esperaban mayor celeridad y mejor trato por las autoridades trasandinas. No resultó como esperaban.

"Venían con mucho desorden, por eso a mí me llama la atención que lleguen a Chile con ese nivel de agresividad. Yo los invitaría a que fueran más humildes, a que reconocieran que tenían un verdadero quilombo ellos en sus papeles".

"Ojalá durante esta jornada se puedan también referir al tema desde la delegación argentina y pedir disculpas a Chile y a las instituciones, sobre todo a los funcionarios de salud que estuvieron hasta tarde arreglando el quilombo que traían en sus papeles. Pero está todo en orden, era cosa de ordenarlos, de ingresarlos. Tuvieron meses para hacerlo y no lo hicieron, y nuestro personal estuvo ayudando", cerró Delgado.

El ministro Rodrigo Delgado junto al presidente de Chile, Sebastián Piñera.

La Selección Argentina, ya clasificada al Mundial de Qatar 2022, enfrentará este jueves a las 21.15 a la de Chile en el estadio Zorros del Desierto, de la anteriormente mencionada ciudad.