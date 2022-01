La pésima noticia que confirmó Lionel Scaloni en la previa del viaje a Chile por Eliminatorias

Por la décimo quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, Argentina visitará a Chile, en Calama, este jueves desde las 21.15. El encuentro podrá observarse por las señales de TyC Sports y la TV Pública. El seleccionado nacional ya se encuentra clasificado a la máxima cita, cuatro fechas antes del final.

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa en la previa del viaje al país trasandino, donde se medirá a la Roja en el estadio Zorros y confirmó que no será parte de la delegación por tener PCR positivo.

"Antes de comenzar quiero confirmar que tanto Pablo Aimar como yo no vamos a poder formar parte de la delegación. Pablo lleva varios días en su casa por ser contacto estrecho de un familiar. Nunca pudo entrar a la burbuja y no ha podido negativizarse, por lo que no va a formar parte de la delegación. Lo mismo que yo, cumplí el aislamiento, sigo dando positivo", comenzó el DT.

Y añadió: "Walter Samuel, Roberto Ayala y Diego Placente van a estar presentes como parte de cuerpo técnico. Por otra parte, cómo última noticia, Alexis Mac Allister dió positivo anoche. Él y Buendía, por ser contacto estrecho, tampoco podrán viajar".

Sobre la ausencia del capitán del equipo, Lionel Messi, expresó: "Es evidente que nos encantaría que Messi este acá. Charlé con él y me dijo que el COVID lo afectó bastante. Es importante que se ponga bien, y por eso decidí que lo mejor era que se quedara en su club".

En cuanto al armado del equipo para visitar a Chile, Scaloni respondió: "El equipo lo tengo decidido pero, con todo lo que estamos pasando, es imposible comunicarlo. Llegando a Chile harán PCR y mañana tendremos los resultados".