Pol Fernández llegó a México para cerrar su llegada a Boca: "Pronto hablaré para que todo esté claro"

Luego de una salida conflictiva en medio de la Copa Libertadores 2020, se podría creer que la relación entre Guillermo “Pol” Fernández y Boca Juniors no era la mejor. “Pol”, jugador surgido de las inferiores del club y pieza clave de la Superliga que Boca le quitó a River en la última fecha en marzo de 2020, volvió a Cruz Azul, club dueño de su pase, en diciembre de ese año. Luego de un año vistiendo los colores de “La Máquina”, la posibilidad de que el jugador de 30 años volviera al Xeneize fue creciendo y, en los próximos días, se convertirá en el tercer refuerzo de Sebastián Battaglia.

Pol y el trofeo de la Superliga 2020

No fue fácil cerrar el trato que llevaría a Férnandez a tener un tercer paso por el club de La Ribera. El ex Godoy Cruz hizo un viaje relámpago a Argentina por motivos personales, y arregló su contrato con Boca, sin que haya habido charlas entre clubes: “Estamos confundidos porque después de mostrar un gran interés y apoyo por parte de Pol a las gestiones que estuvimos haciendo por la llegada de nuevos jugadores, de repente hubo un giro muy drástico en su postura. Antepuso ese problema familiar, estamos para apoyarlo, pero como no es tan claro, la verdad nos sentimos defraudados por la posición de él”, dijo Álvaro Dávila, presidente de Cruz Azul, en ESPN.

Pol Fernández fue pieza clave para cortar una sequía de títulos histórica en Cruz Azul

Con su regreso a Boca confirmado, “Pol” Fernandez regresó a México para arreglar su desvinculación con el equipo campeón del Clausura 2021 y dijo que "se hicieron muchas suposiciones que no debía porque yo estaba pasando por un momento nada bueno. Espero me sepan entender y pronto hablaré para que la gente tenga todo claro".

Finalmente, Boca le pagará dos millones de dólares a Cruz Azul por el 100% del pase de Fernández, que firmará un contrato de tres años con el Xeneize, hasta fines de 2024. “Pol” también fue pretendido por Talleres de Córdoba y, en un pasado, se había rumoreado la posibilidad de que Marcelo Gallardo lo quería para River.