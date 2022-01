Pese al triunfo, nuevos dolores de cabeza para Sebastián Battaglia y el mundo Boca Juniors

Boca Juniors venció a Universidad de Chile por 3-2 en la tercera fecha del Grupo A del Torneo Internacional de Verano en la cancha de Estudiantes de la Plata. Con este resultado el elenco dirigido por Sebastián Battaglia sacó boleto para la final del certamen, que tendrá lugar el martes próximo en el mismo estadio.

Cuando transcurrían 30 minutos de la primera etapa, Agustín Almendra remató al arco, un rival se tiró al piso para evitar la posibilidad de gol pero, con el envión, le arrastró el tobillo al mediocampista Xeneize que debió ser reemplazado. El jugador se retiró en camilla y con claras muestras de dolor.

Con respecto al tema, el DT se expresó en conferencia de prensa: "Habrá que ver el estudio. Esperemos que no sea nada grave y que pueda estar poco tiempo sin entrenar. Si bien estos partidos uno los juega seriamente, no dejan de ser de preparación para lo que viene. Lamentamos que hayamos terminado con la lesión de Agustín. Ojalá no sea nada grave".

Por otro lado, la mala noticia llega relacionada al Coronavirus. Carlos Izquierdoz, quien presentó síntomas en las horas previas al encuentro, fue testeado y arrojó resultado positivo, por lo que quedó aislado en el hotel Howard Johnson de Ezeiza en que se concentra el Xeneize y no fue parte del equipo ante Universidad de Chile, en el estadio Uno de La Plata. En las próximas horas se realizará un PCR para determinar si podrá o no entrenar a la par de sus compañeros en el inicio de la semana.

Además, llegó una oferta del fútbol europeo por Gastón Ávila. El defensor volvió de su préstamo luego de disputar el último torneo con la camiseta de Rosario Central. Desde el Consejo de Fútbol rechazaron la oferta por considerarla baja, pero no descartan que vuelvan a la carga por el juvenil de 20 años.