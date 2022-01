Battaglia: feliz por el triunfo y preocupado por los errores defensivos que cometió su equipo

Boca Juniors venció a Universidad de Chile por 3-2 en un entretenido encuentro y sacó boleto para la final del Torneo Internacional de Verano que se disputará el próximo martes en el estadio Uno de Estudiantes de La Plata. Sebastián Battaglia, director técnico del Xeneize, analizó el triunfo, la competencia interna y lamentó las desatenciones en el fondo.

"Viene muy bien la competencia interna que tenemos. Luis tiene que seguir de la manera. Sigue creciendo, haciendo goles. Estamos muy contentos con él. Lo de Benedetto, no hace falta que diga la clase de jugador que es. Viene a sumar toda la experiencia. Va a ser de gran ayuda para Luis y todos los delanteros. Todos estamos para tratar de sumar y formar un gran equipo. Hay mucha competencia por delante", manifestó Battaglia.

Sobre la lesión en el tobillo de Almendra, expresó: "Habrá que ver el estudio. Esperemos que no sea nada grave y que pueda estar poco tiempo sin entrenar. Si bien estos partidos uno los juega seriamente, no dejan de ser de preparación para lo que viene. Lamentamos que hayamos terminado con la lesión de Agustín. Ojalá no sea nada grave"

En cuanto al gran presente de Zeballos, que lleva dos goles en el torneo, contó: "Se le abrió el arco en estos últimos partidos. Está haciendo muy bien las cosas. Hay muchos chicos que pueden seguir apareciendo, que uno los conoce y saben lo que pueden dar. Hay muy buenos juveniles. De a poco, van teniendo minutos. Se van afianzando",

"Estamos entrenando bien, preparándonos. El club está haciendo un esfuerzo grande. Veremos cómo sigue la próxima semana. Los chicos están para darnos una mano. Tenemos que pensar no sólo en la Copa, sino que tenemos tres competencias. La Libertadores parece el objetivo principal, pero hay que ser competitivo en las tres. Por eso tenemos que formar un gran grupo", soltó sobre los objetivos de Boca para la actual temporada.

Para finalizar, se refirió a los errores defensivos que significaron los goles del equipo chileno: "Son situaciones de cada partido. Hay que estar concentrado en ese momento. Como siempre digo, uno se puede poner a entrenar diferentes maneras de marcar. Cuando se pierde la concentración, te terminan haciendo el gol. Deberíamos ajustar y estar más concentrados"