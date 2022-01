Benedetto fue presentado en Boca y llenó de felicidad a los hinchas de Boca

Darío Benedetto fue anunciado como nuevo refuerzo de Boca Juniors en La Bombonera y rápidamente fijó el objetivo que comparte con todos los hinchas Xeneizes: "Sabemos muy bien los objetivos, el más importante es la Copa Libertadores, estoy dispuesto a asumir esa responsabilidad".

El Pipa de La Boca uD83DuDC439??uD83DuDD35uD83DuDFE1 pic.twitter.com/UuUBCKGWiv — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 21, 2022

El delantero no ocultó su felicidad: "Muy emocionado, el hincha de Boca siempre sorprende, feliz de estar vistiendo otra vez estos colores". Además, contó como se dio su llegada: "Recibí un llamado el año pasado de Román, preguntándome qué iba a hacer y le dije que tenía la posibilidad de jugar en España y quería probar eso. Ahora agarré el teléfono y lo llamé a Román, no dudamos con mi familia. La decisión fue con el corazón, no me arrepiento de la decisión".

Benedetto también hizo un repaso de cómo le fue en su estadía en Europa: "En lo futbolístico, en Marsella los primeros meses fueron buenos. Logramos clasificar a Champions, le ganamos al PSG después de nueve años, fue muy positivo. Después el equipo cayó un poco, no tuve tantas chances de jugar, vinieron refuerzos. Pero saco lo positivo. Gané mucha experiencia, en cuanto al juego, a lo táctico".

Un tema importante fue la competencia en el puesto de centrodelantero y si es compatible con el juvenil Luis Vázquez: "Creo que podemos jugar juntos. Es un gran jugador. Miro todos los partidos de Boca, es un goleador. Cuando estuve antes, competí con Wanchope, es una linda competencia. Me sirve a mí. Después la decisión la toma el técnico". Además, agregó que "va a ser dura la competencia. La decisión siempre la va a tomar el técnico. Lo único que espero es competir al máximo sanamente, así nos mejoramos todos".

Para el cierre, dejó en claro que "no tengo en la cabeza ser ídolo. Para eso necesitás mucho más que los tres años que tuve acá en el club".