McLaren sorprende a la Fórmula 1 con un particular ofrecimiento al mexicano Patricio O’Ward

Patricio O’Ward es una de las personas más valoradas en la McLaren actual. No es ningún secreto que Zak Brown, el CEO, le tiene en una altísima estima, tanto que le prometió ponerle al volante del Fórmula 1 si conseguía destacar en su segunda temporada completa en la IndyCar. El mexicano lo consiguió, luchando por el título con Álex Palou, y el estadounidense cumplió su promesa.

Dicho y hecho, O’Ward manejó el coche en los test de postemporada en Abu Dhabi, dejando muy buenas sensaciones. No realizó malos tiempos, aunque ese aspecto no fuera lo más importante de las pruebas. Sí lo era su adaptación al coche, y ésta resultó más que satisfactoria, aunque terminara la jornada con dolores en el cuello por la manera de conducir un Fórmula 1, que le maravilló.

El piloto, que cumplirá 23 años el próximo mes de mayo, destacó la velocidad y el agarre de los monoplazas del Gran Circo, describiéndolos como incomparables a otras categorías. Y la mejor noticia para él es que en 2022 podría repetir la experiencia, y en el marco de un Gran Premio si se cumplen las expectativas de su jefe.

En una entrevista concedida a la revista ‘Racer’, Brown ha confirmado que su intención es la de darle dos entrenamientos libres matinales, es decir, los FP1, la próxima temporada, preferiblemente después de la temporada de IndyCar, lo cual hace muy probable que los fines de semana elegidos puedan ser los de Estados Unidos y México.

La confianza de la escudería británica es plena, el talento está en Patricio, y lo cierto es que Daniel Ricciardo no ha funcionado tan bien como se esperaba en su rol. La temporada 2022 puede ser determinante para el australiano si no está al nivel de Lando Norris, y O’Ward cada vez se sitúa más en la recámara como posible recambio. (Car And Driver)