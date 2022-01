La contundente determinación de la Juventus sobre el futuro de Paulo Dybala

La renovación de Paulo Dybala es tema central en Turín. En los últimos días hubo declaraciones cruzadas y la polémica fue aumentando teniendo en cuenta que Juventus cambió algunas de las condiciones que ya habían sido acordadas con el futbolista de la Selección argentina.

El director general del club, Maurizio Arribavene, habló al respecto, intentó ponerle paños fríos a la situación y reveló la decisión que tomó la dirigencia: "Lo hablaremos en febrero. No está solo, también estamos metidos en las renovaciones de Cuadrado, Perin, Bernardeschi y De Sciglio".

"Hablamos de todos ellos, nos tomaremos nuestro tiempo. Son jugadores con los que tenemos una excelente relación, son muy cercanos a la Juve", agregó. El directivo, además, se refirió al desafiante festejo de la Joya luego de marcar uno de los tantos en la victoria ante Udinese.

"En el momento del gol de Dybala con el Udinese, vi una gran acción de la Juve, con un gol espléndido de él, así que estaba celebrándolo y no me di cuenta de su reacción, pero no comento las reacciones de los jugadores", explicó. El entrenador de la Vecchia Signora, Massimiliano Allegri, le dio un fuerte respaldo al argentino y pidió su continuidad.

"Hay demasiado asombro con esto. En todos los trabajos, los que llegan al final del contrato no dejan de trabajar antes. La directiva se encarga de los contratos, no me concierne. Dybala es un jugador extraordinario y en la segunda mitad de la temporada esperamos mucho de él", concluyó.