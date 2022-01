Darío Benedetto rompió el silencio y enloqueció al mundo Boca Juniors con contundentes frases sobre su futuro

Darío Benedetto, por ahora jugador del Elche de España, tiene todo acordado para convertirse en nuevo jugador de Boca Juniors. En las próximas horas aterrizaría en Buenos Aires para, de una vez por todas, ponerse bajo las ordenes de Sebastián Battaglia y volver a vestir la camiseta del club de sus amores.

“Falta hacer la revisación y la firma, que es lo más importante. Pero está todo bastante acordado. Quiero buscar los minutos que en el Elche no tenía, no era lo que buscaba. Seguiré apoyando al club desde el lugar que me toca ahora”, manifestó en una entrevista con la cadena española Onda Cero.

“Se me presenta esta oportunidad de volver al club que amo y lo estoy aprovechando. Falta realmente la firma. Lo demás está todo arreglado. Quiero aprovechar esta oportunidad sabiendo las cosas que se juega Boca también. Dije que volvería a Boca Juniors como jugador o hincha y ya cumplí mi palabra: siempre seré hincha de ese club y tengo la oportunidad de volver ahora", expresó.

Para finalizar, se refirió sobre su relación con el DT del club español Francisco Escribá: “Son decisiones de los técnicos que son respetadas, pero busco minutos. Siempre apoyé desde el lugar que me tocó. Ahora tengo esta posibilidad que no la quiero dejar pasar. Cuando llegó Francisco le dije que las cosas conmigo iban a ser siempre de frente, no iba a ir nunca por atrás. Apenas me enteré (de Boca) empecé a comentarles a los compañeros y hablé con Francisco. Le dije que estaba prácticamente cerrado el tema con Boca simplemente para ser honesto con él”.