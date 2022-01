Uno de los flamantes refuerzos de River Plate se deshizo en elogios para Marcelo Gallardo en medio de los trabajos de pretemporada en San Martín de Los Andes

River Plate se encuentra en San Martín de Los Andes realizando los trabajos de pretemporada. Leandro González Pires, Emanuel Mammana y Tomás Pochetino son los tres refuerzos que el club presentó oficialmente y con los que cuenta Marcelo Gallardo en este inicio de año.

Pochettino, quien se formó en las divisiones menores de Boca Juniors, recordó su paso por el Xeneize: "Jugué un partido. Y debuté porque Boca había salido campeón dos o tres fechas antes y me pusieron un rato. Pero no me identifico tanto con Boca en Primera. Obviamente que en Inferiores sí, porque me dio la pensión, me dio todo, pero cuando llegás al filtro de Reserva-Primera se va achicando todo y se hace muy difícil. Yo siempre me imaginaba que si hubiera estado en ese momento en River quizás podría haber jugado más, porque acá siempre ponen a los pibes".

Toto, como se lo apoda, no ocultó su admiración con su actual director técnico: "Creo que a casi todos los jugadores hoy les pasa. A un llamado de Gallardo es muy difícil decirle que no. Por eso cuando me enteré lo de River insistí para que mi representante le metiera pata a eso. 'Es acá, es acá', le dije. Estaba muy ilusionado. No podés decir que no"

El ex jugador de Talleres de Córdoba comparó al Cacique Medina, su ex director técnico, con el Muñeco: "El Cacique para mí es muy similar a Marcelo en cuanto a la intensidad y al juego. Los entrenamientos eran a morir y tiene esa sangre charrúa de estar con el cuchillo entre los dientes para meterle los 90 minutos y aprovechar cuando el rival quizás se pincha. Y acá me parece muy similar, nada más que por ahí en Talleres teníamos que meter mucho más, correr más al rival. Y en River el estilo es más de juego e intensidad".

Para finalizar, se refirió a la adaptación al nuevo grupo: "Me recibieron muy bien. Y no, no conocía a ninguno, salvo a Ema Mammana, al que lo enfrenté todas las Inferiores porque somos los dos categoría 96. Sabía que había un lindo grupo, que Marcelo se ocupa mucho de eso, pero así y todo me sorprendió para bien: te sentís uno más desde el segundo día, me pasó eso, y encima tuve la suerte de que me hayan tocado Zucu y Julián en la pieza. Juli es más chico, pero Zucu te adapta, te habla, te dice todo cómo es el club, te guía".