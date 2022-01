Un juvenil de Boca Juniors disparó contra Battaglia y el Consejo de Fútbol luego de irse a préstamo

Israel Escalante, jugador que tiene contrato vigente con Boca Juniors, fue cedido a préstamo al Alajuelense de Costa Rica. El juvenil surgido de la cantera del Xeneize fue presentado oficialmente en su nuevo club y, en conferencia de prensa, le tiró un palito al DT Sebastián Battaglia y al Consejo de Fútbol.

“Por cuestiones extra-futbolísticas tuve que decidir salir del país, necesitaba y quería un aire nuevo”, manifestó el futbolista de 22 años, quien llegó a su nuevo destino cedido a préstamo con una opción de compra del 80% de su pase.

También, el juvenil añadió: "Tuve varios problemas familiares, no me he sentido bien en el club. Por cosas de la vida se me presentó esta oportunidad, nos pusimos a ver con la familia, lo analizamos y salió bien, los compañeros me recibieron bastante bien. Eso me pone muy feliz”.

Para finalizar, cuando fue consultado qué le faltó para sumar muchos minutos en la primera de Boca Juniors, sentenció: "Me hizo falta que me pongan, igual me he lesionado los últimos tres meses. Pero yo creo que el año pasado en Colombia me fue muy bien, pero ni yo ni mi representante entendíamos por qué no jugué los últimos meses".