Diego Noras, el ingeniero civil que se desafió y venció al Dakar

"Estoy feliz de haber termina esta locura", con esa frase, Diego Noras resumió lo que significó haber desafiado al Dakar. Todo comenzó como un sueño, incentivado por Orly Terranova y Franco Caimi, y este viernes aquel sueño se vuelve realidad en Arabia Saudita. La posición final es simplemente una anécdota y muestra que cuando hay ganas todo se puede.

Al llegar al final del rally, el ingeniero civil y endurista amateur, habló al respecto visiblemente emocionado por lo conseguido: "Nos sorprendieron con una etapa que parecía corta, pero fue dura y la disfrute mucho. Haberlo terminado entero, sin caídas, la moto bien, se pudo disfrutar bastante, así que muy contento".

"No lo puedo creer, siento que me quedan un par de etapas. Ya me daré cuenta que se acabó, que lo hicimos. Agradecer a mi familia, a mi esposa, mis hijos, que me hicieron el aguante desde el primer día que decidí estar acá. Estoy muy contento", cerró aguantando las lágrimas, esas que seguramente se irán aflojando cuando se dé cuenta que pudo vencer al Dakar.

Matías Notti, el otro mendocino presente en motos, también se sobrepuso a las adversidades de la carrera y llegó a la meta con una sonrisa enorme. Su travesía no fue sencilla y él propio piloto cuenta el motivo: "Correr un Dakar en 'male moto' es complicado, pero es más aún si chocas en la Etapa 3 y te quebrás cuatro costillas. Seguir así toda la carrera es difícil, pero también emociona".

"Se me caen las lágrimas porque cuesta mucho venir solo acá con el presupuesto de uno. Estar en la competencia y aguantarte todas las dificultades que se presentan día a día. Terminar el último día no se puede creer porque vamos muy solo y está todo muy cronometrado. Después en carrera te vas haciendo amigos con los cuales te ayudas en el camino", cerró.