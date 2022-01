Todas las novedades en la llamativa prelista de Scaloni y la Selección Argentina

El DT del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, entregó una extensa lista de "reservados" a la Conmebol para los dos próximos partidos de Eliminatorias Sudamericanas ante Chile, como visitante, el 27 de enero, y Colombia, de local, el 1 de febrero, que no será divulgada hasta que no se produzca el corte definitivo en la semana anterior al encuentro en Calama, pero una docena de nombres se filtraron y encierran algunas sorpresas.



En tren de preparar al equipo con competencia "en serio", más allá de estar clasificado para Qatar 2022, el técnico santafesino también quiere aprovechar estos cuatro partidos de Eliminatorias que quedan para efectuar unas últimas pruebas que permitan ajustar el plantel definitivo, que básicamente ya tiene cerrado en aproximadamente un 80 por ciento.



Los primeros cinco nombres que se confirmaron desde Italia de esta nómina de casi 40 componentes fueron los de Paulo Dybala y Matías Soulé (Juventus), Giovani Simeone (Hellas Verona), Nahuel Molina y Nehuén Pérez (Udinese).



Luego trascendieron dos retornos a la selección de futbolistas que actúan en la Premier League inglesa como lo son los volantes Manuel Lanzini (West Ham) y Alexis Mac Allister (Brighton&Hove Albión).



Y más tarde se sumaron otros dos que actúan en España como el delantero Lucas Ocampos (Sevilla) y el defensor Juan Foyth (Villareal).



Hasta que en las últimas horas desde Francia se conoció que el defensor central Facundo Medina (Lens) y de México llegaron los nombres de dos jugadores de Rayados, de Monterrey, que son el arquero Esteban Andrada y el volante Maximiliano Meza, el ex Gimnasia y Esgrima La Plata e Independiente que ya jugó el Mundial de Rusia 2018.



En estos dos últimos casos la dificultad consiste en que Monterrey tendrá que jugar el Mundial de Clubes, que empezará el tres de febrero, vale decir apenas dos días después del partido con Colombia en el estadio Mario Kempes, de Córdoba.



Ese torneo que finalizará el 12 de febrero y se disputará en Emiratos Árabes Unidos. Rayados debutará el 5 de febrero ante el local Al Ahly, y si participan de la doble ventana de Eliminatorias, el ex Boca Juniors y "Maxi" Meza verían muy complicada su participación en ese encuentro, por lo que el técnico mexicano, Javier Aguirre, seguramente le solicitaría a Scaloni una excepción a la regla para que pueda contar con ellos.



El último nombre de este acotado resumen de "reservados" es del fútbol argentino y se trata del delantero de Estudiantes de La Plata Gustavo Del Prete, de 25 años, cuyo recorrido futbolístico se inició en Cipolletti, de Río Negro y luego actuó en Montevideo City Torque, de Uruguay, antes de llegar al "Pincha".



Así, mientras se espera por la decisión del capitán Lionel Messi, que está en la pre lista pero debe resolver si acepta el descanso que le pretende otorgar Scaloni o sigue manteniendo su asistencia perfecta al seleccionado, más allá de algunas versiones respecto de un pacto con PSG para que se quede en Francia, siguen trascendiendo nombres de la primera convocatoria del equipo nacional justo en el año del Mundial.