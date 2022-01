Muchas sorpresas en la lista de la Selección argentina de Scaloni

Con la Selección ya clasificada al Mundial de Qatar que se disputará en noviembre, Lionel Scaloni utilizará los últimos cuatro partidos de las Eliminatorias para probar nuevos jugadores de cara a la cita mundialista. A pesar de que el técnico no dio la lista de convocados ni confirmó ningún nombre, dos clubes italianos, Hellas Verona y Udinese, se le adelantaron y comunicaron que Giovanni Simeone (Hellas Verona) y Nehuén Paz (Udinese), además del ya antes convocado Nahuel Molina Lucero, forman parte de la lista preliminar para los encuentros contra Chile y Colombia.

Pero estas no serían las únicas sorpresas que tiene en mente el entrenador. Según el periodista de TyC Sports, Gastón Edul, el ex futbolista de Independiente, Maximiliano Meza, fue pre-convocado y tiene altas chances de volver a vestir la camiseta de la Selección. Meza fue parte del equipo de Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia 2018, en el que disputó los cuatro partidos pero, al igual que la performance de ese plantel, no dejó un buen recuerdo.

Meza lucha con Modric en la derrota por 3-0 ante Croacia

En la segunda mitad del año pasado, Meza disputó 23 partidos, en los que marcó ocho goles y dio seis asistencias. En total, jugó 42 encuentros para los Rayados de Monterrey, con ocho goles y siete pases-gol. Su equipo, dirigido por el ex entrenador de la selección mexicana, Javier "El Vasco" Aguirre, salió campeón de la CONCAF Liga de Campeones de este año, tras vencer en la final al América de México.

Andrada en un entrenamiento con la selección

Otro jugador de Rayados de Monterrey que también sería citado a la Selección es el ex arquero de Boca, Esteban Andrada, según informó el periodista César Luis Merlo. El arquero, que abandonó el Xeneize en febrero de 2021, disputó 20 partidos y registró nueve vallas invictas. Andrada sería otro que vuelve, ya que fue convocado por el propio Scaloni en anteriores oportunidades, cuando todavía era arquero de Boca.

Del Prete fue una de las figuras del Estudiantes de Zielinski

La última que tiene preparada Scaloni es Gustavo Del Prete, delantero de Estudiantes de La Plata. El joven jugador de 25 años jugó 24 partidos y marcó nueve goles para el Pincha. "El Tuti", nacido en Neuquén, debutaría en la Selección Argentina, pero todavía falta la confirmación oficial por parte de la AFA. Del Prete, en charla con TyC Sports, dijo: "Sería hermoso jugar en la Selección, pero nadie me llamó".