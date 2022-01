Un confuso PCR y vuelos previos: Australia investiga si Djokovic mintió al llegar al país

Las autoridades investigan si Novak Djokovic mintió en su entrada a Australia cuando aseguró que no había visitado ningún tercer país las dos semanas previas, lo que podría conllevar que su visado fuera cancelado de nuevo, y en el PCR donde habría dado positivo de covid.

Una fuente del gobierno federal confirmó hoy al diario The Sydney Morning Herald que se está examinando la declaración de viaje que el deportista envió para solicitar el visado de entrada gracias a una exención médica por no haberse vacunado. Según el documento, Djokovic marcó la casilla "no" en la cuestión de si había realizado algún viaje durante los 14 días previos a la llegada al país, que tuvo lugar casi en la medianoche del pasado miércoles en un vuelo que partió desde España e hizo escala en Dubai.

El tenista, que según sus documentos médicos aportados estaba infectado con la covid-19 el 16 de diciembre, pasó las Navidad en Belgrado de acuerdo con las fotografías publicadas en las redes sociales, antes de trasladarse a España, desde donde abordó un avión el 4 de enero con tránsito en Dubái y destino final en la ciudad australiana.

Djokovic aseguró a los oficiales- conforme apunta la fuente, que fue la federación de tenis de Australia, organizadores del Abierto de Australia, quien rellenó el citado documento. Las leyes australianas consideran como una "ofensa seria" una declaración falsa y que puede acarrear una pena máxima de hasta doce meses de cárcel. Pero la polémica no termina ahí.

Es que el periodista Ben Rothenberg, colaborador habitual de The New York Times, publicó una serie de tuits en las que puso en evidencia el resultado del presunto positivo con el que Djokovic logró la exención médica para el Open de Australia. "La prueba de COVID-19 presentada por Djokovic el 16 de diciembre (con código7371999-259039) viene con un código QR", contó.

Y siguió: "Cuando escaneas ese código QR, te lleva a un sitio web que muestra que el resultado fue "negativo", no positivo. Pero ahora, lo he vuelto a intentar y me sale el resultado contrario para el mismo test: positivo. Hay más gente que está obteniendo una combinación de resultados positivo/negativo desde este código QR. No sé qué hacer, todo esto es muy extraño".

A su llegada a Australia, las autoridades de inmigración retuvieron al tenista de 34 años, anularon su visado y le enviaron a un hotel donde permaneció aislado hasta el lunes. A pesar de la victoria judicial, el ministro de Inmigración australiano, Alex Hawke, además podría usar su potestad para revocar el visado de Djokovic y expulsarle del país.