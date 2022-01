Un arquero ex Boca Juniors anunció su retiro a través de las redes sociales

Guillermo Sara ex jugador de Atlético Rafaela, Lanús, Boca Juniors y Real Betis, de España, comunicó en el primer día del año que tomó la decisión de alejarse del fútbol a nivel profesional. El arquero logró cinco títulos a nivel a nacional a lo largo de su carrera: Campeón de la Primera B Nacional (con Rafaela) y dos torneos de Primera División, Copa Argentina y Superliga (con la camiseta de Boca).

"Fin de año, fin de una etapa, fin de ciclo…Fin. He tomado la decisión de ponerle fin a mi carrera como futbolista profesional. Nunca fui de aferrarme a las cosas, más bien soy de soltar, de dejar ir y de esperar con optimismo nuevas oportunidades q puedan llegar. Tomo esta decisión no con tristeza, si no como una posibilidad de hacer algo deferente a lo q hice durante más de 16 años, y eso me resulta emocionante", comenzó la publicación.

No me queda más q agradecer a todas las personas q conocí en este largo camino ( compañeros, entrenadores, médicos, kinesiologos, auxiliares, dirigentes e hinchas) a mis representantes Eze y brian, a mis amigos de toda la vida a mis viejos, mis hermanos y sobre todo a mi mujer y mis hijos q fueron mi fuerza y mi sostén en todo momento. Sin más quiero quiero desearles a todos muchas felicidades y q puedan ser igual de felices de lo q fui yo jugando a la pelota. Nos vemos por ahí, en la calle, en un café, en un bar, en la cancha… donde me gusta estar. Abrazo enorme y gracias!!!" concluyó.

Infantiles, Inferiores, Primera.

Ascenso a Primera División.

165 partidos en el arco Celeste.

Por todo esto y mucho más, gracias Guillermo Sara. Éxitos en el nuevo camino que emprendas después de 16 años de profesionalismo. pic.twitter.com/KsMjgUA7UL — Atlético de Rafaela (@OficialAMSyD) December 31, 2021

