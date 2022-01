La estadística que preocupa a la AFA a días del inicio de las pretemporadas

El importante aumento de casos de covid en el país puso en alerta, también, al fútbol argentino. Es que en los próximos días comenzarán a reunirse los planteles para realizar sus respectivas pretemporadas y una estadística marca que cerca del 15% de los futbolistas de Primera División no están vacunados por diferentes razones.

La noticia fue revelada por el sitio Doble Amarilla, quien publicó un interesante informe al respecto. En uno de los párrafos expresa que, en algunos casos, los "agentes de muchos de los jugadores no inoculados les han aconsejado no vacunarse afirmando que la vacuna 'no está aprobada' y dudando de su efectividad y eficacia".

Y que, además, lo utilizan "han utilizado la excusa de que sus asesorados no debían inmunizarse con Sinopharm o con Sputnik V por una eventual transferencia al exterior, en el marco de las restricciones imperantes". Números oficiales no hay pero el citado medio indica que el 85% de los jugadores tiene la primera dosis, y el 75% ya se colocó las dos.

Ante esto, Asociación del Fútbol Argentino analiza realizar una importante promoción a favor de inocularse y quienes no poseen ninguna de las vacunas entre dos o tres veces por semana, y pondrán en marcha nuevas medidas de cuidado en el predio de Ezeiza para evitar un brote de contagios.