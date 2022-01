La confirmación que espera Simeone y mantiene en vilo al Atlético Madrid

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid y aislado en su domicilio por covid desde el pasado jueves, dio en la tarde del viernes negativo en un nuevo test y está pendiente de un segundo resultado, en la prueba que se ha hecho con el laboratorio de LaLiga, para "poder estar con el equipo" este domingo contra el Rayo Vallecano en el estadio Wanda Metropolitano.

"Me siento perfecto. Absolutamente nada. Ayer por la tarde, el club me mandó hacer en otro laboratorio que no es el de LaLiga un nuevo test, el cual me dio negativo. Repetimos el test con LaLiga y esperamos a ver sinos confirman un nuevo negativo para mañana poder estar con el equipo", reveló ante la prensa.

El Cholo resultó positivo el pasado jueves y desde entonces ha estado aislado y asintomático. Por ese motivo, no ha podido dirigir sobre el terreno los entrenamientos tanto de ese día y del viernes como de este sábado. Por otro, reconoció que el club atraviesa el "momento más difícil" en cuanto a resultados, pero recordó que la temporada es larga y confió en que los "objetivos llegarán".

"Nos están lastimando mucho algunos errores concretos, donde el equipo termina siendo perjudicado demasiado por lo que ha jugado y demostrado, tanto ante el Mallorca, Sevilla y Granada el equipo hizo situaciones para tener otro resultado. Lo único que cuenta es el resultado y las derrotas están, las tenemos que enfrentar. El equipo lo veo bien, lo he seguido los entrenamientos por zoom", conto.

Y cerró: "El objetivo es mantener la competitividad, enfocarnos en partido a partido a partir de lo que viene y entender cada partido como una final. Los objetivos llegarán en consecuencia de la temporada larga, en este momento estamos atravesando el momento más difícil".