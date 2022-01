El radical cambio de Mercedes que sorprende a los fanáticos de la Fórmula 1

En las últimas horas trascendió que el equipo alemán volvería a su clásico diseño para la temporada 2022. Luego de un final de película en Abu Dhabi, definición que continúa en el boca a boca de la gente, Mercedes AMG Petronas no se toma descanso por su octavo título consecutivo de constructores y ya piensa en recuperar el trono el próximo año.

Es por ello que hace unos días el conjunto dirigido por Toto Wolff publicó un video vía redes sociales en el que mostraban el "nacimiento" del W13, unidad que conducirán los británicos Lewis Hamilton y George Russell. Por otro lado, corrió el rumor de que el cambio no sólo estará en el motor del monoplaza, sino también en en el diseño.

Desde el 2020 Mercedes cambió el gris por el negro, color que sugirió Hamilton para expresar su lucha contra el racismo tras el asesinato de George Floyd (25/05/20) en Minnesota, Estados Unidos. A pesar de que el siete veces campeón sea el principal 'impulsor' en este tipo de movimientos, la categoría lo aceptó y por tal motivo se han realizado distintos homenajes en la grilla de partida, cascos, remeras y boxes de los equipos con los mensajes "Black Lives Matter" o "We race as one".