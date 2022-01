El plan perfecto de Stéphane Peterhansel para evitar abrir ruta en la primera etapa

Stéphane Peterhansel (Audi), 14 veces ganador del Dakar -seis en moto y ocho en coche-, cedió 1m12s, finalizando 14º en el prólogo que marca el inicio de la edición 2022, ya que quería "evitar tener que elegir posición" y comentó que, junto a su copiloto, el galo Edouard Boulanger, se emocionaron cuando vieron el resultado.

"Nos hemos emocionado cuando hemos visto el resultado. Llevamos trabajando meses y meses. Hemos avanzado en la especial muy despacio y en silencio. Hemos recorrido 20 kilómetros y entramos en la carrera. Avanzamos con mucha prudencia y seguimos de cerca los parámetros", dijo en palabras recogidas por la página web del Dakar.

Y continuo: "Es un coche muy agradable de conducir. El placer en la conducción es muy importante. Se confirma todo lo constatado en las pruebas y ha superado bien las dunas, lo que resulta positivo. Queríamos evitar llegar entre los diez primeros para no tener que elegir posición, así que he avanzado realmente muy despacio para no cometer errores".

Loeb, en tanto, también reveló que no fue a fondo y terminó la jornada con el quinto mejor tiempo, lo que le asegura no tener que abrir pista en la especial de mañana. "No he pisado a fondo, porque no quería perderlo todo en la primera etapa y también tenía que organizarme con mi copiloto. No queríamos que nos sorprendiera una duna partida", explicó.

En la misma línea, agregó: "La estrategia era intentar conseguir un tiempo que nos permitiera elegir nuestra posición mañana. Casi era mejor quedar undécimo que décimo, pero eso resulta muy difícil de calcular. La elección de la posición para mañana dependerá también de quién esté delante de nosotros. Lo que está claro es que no conviene salir de los primeros".