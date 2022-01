El dramático relato de una piloto que perdió todo por un incendio pero seguirá en el Dakar

Camelia Liparoti comenzó el Rally Dakar 2022 de la peor manera, luego de que el camión de asistencia de su equipo y su motorhome se prenda fuego con todas sus pertenencias dentro horas antes de comenzar el prólogo que abrió la acción de la competencia que se disputa en Arabia Saudita.

"El Dakar 2022 no es una aventura, es casi un drama para mí", se lamentó. "Afortunadamente, nadie está lesionado. Estamos bien y sanos. Todavía estoy un poco sorprendida, como cuando no crees que es verdad… te despiertas y es una pesadilla. ¡Pero es real!. Perdí todo y no sé qué hacer", prosiguió aún conmovida por lo ocurrido.

Entre los documentos calcinados de Liparoti estaba su pasaporte: "Pensé en quedarme en Jeddah o volver a casa, pero no tengo pasaporte, y debía resolver este problema. Así que al final pensé que era una buena idea seguir el Dakar, hacer el prólogo de todos modos, hacer el transfer de 600 km por carretera esta noche con lluvia y frío".

La solidaridad dakariana se hizo presente, y así la representante italiana pudo contar con la colaboración de sus camaradas quienes la asistieron y alientan para que pueda continuar en carrera. "Pueden ver una chaqueta que obtuve de X-raid porque no tengo ropa, no tengo nada. Solo tengo mi traje de carrera, casco, zapatillas de carrera y eso es todo".

"Especialmente Tobias Quandt. Todos han sido muy amables conmigo, todos están tratando de ayudarme, incluida Sveta. Digo que lo perdí todo, pero me siento perteneciente a la familia del Dakar. Todo el mundo está intentando ayudar y espero poder continuar el Dakar. No recuerdo cómo hice el prólogo, no me podía concentrar, pero lo terminé", cerró.