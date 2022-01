Eduard Nikolaev encabezó el cuarteto de Kamaz en el prólogo de camiones

Eduard Nikolaev ha tardado apenas 13 minuto en hacerse con el liderato del 44º Dakar en camiones. En su retorno a la competición, el ruso se impone frente a sus compañeros de equipo Dmity Sotnikov, vigente campeón, Andrey Karginov, ganador en 2020, y Anton Shibalov, segundo en las dos últimas ediciones. Ignacio Casale ocupó el quinto lugar.

Detrás del chileno apareció otra sorpresa: Gert Huzink quien llevó al Renault C460 Hybrid a la sexta posición por delante de tres Iveco Powerstars. Gracias al soporte técnico de la Checa MKR Technology, el holandés logró resolver muchos problemas que el primer camión híbrido había revelado en los dos años anteriores.

Se esperaba más del regreso al Dakar del equipo Petronas De Rooy. El equipo holandés colocó a Van Kasteren y al papá Van den Brinke en el séptimo y noveno lugar, mientras que entre los dos se colocó Martin Macik, abanderado de Big Shock Racing. Un comienzo prudente de Iveco en el prólogo, porque solo mañana empezará a ponerse serio.

El top 10 lo completa otro camión Renault, el K250 del excelente Pascal De Baar. Tras la especial, Sotnikov expresó: "Ha sido una etapa corta, no muy rápida, con pistas de arena y algunas dunas. Hemos sido prudentes y nos hemos marcado como objetivo llegar a la meta. También he aprovechado para probar algunas sensaciones con el camión, porque en Rusia no tenemos arena. En los próximos días tendremos etapas más largas, mucho más difíciles".