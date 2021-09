La inesperada confesión de Lewis Hamilton que encendió las alarmas en la Fórmula 1

Lewis Hamilton (Mercedes) es una de las grandes figuras de la Fórmula 1. El británico es heptacampeón mundial y, en la actual temporada, pelea cabeza a cabeza con Max Verstappen (Red Bull) para sumar un título más.

"Diría que la pandemia probablemente ha acortado mis expectativas de cuánto me gustaría estar".

En ese marco, Hamilton hizo una inesperada confesión y se encendieron las alarmas en la F1. Con respecto a su futuro y a cuánto tiempo más seguirá corriendo, respondió: "No lo sé. No me imagino mucho más, pero eso puede cambiar. Cada año estás en un lugar diferente. Quizás no haya pandemia el próximo año y las cosas cambien".

"Diría que la pandemia probablemente ha acortado mis expectativas de cuánto me gustaría estar, pero las cosas podrían cambiar", abundó el piloto de 36 años. "Lo que sé es que ahora mismo me encanta hacer lo que estoy haciendo. Me encanta seguir aquí y merezco seguir aquí", sentenció luego.

En julio de este año, Hamilton renovó su contrato con Mercedes y lo extendió hasta 2023. Para ese entonces, tendrá 38 años y una difícil decisión que tomar.

Lewis Hamilton y su peor cualidad

"Digamos que mi peor cualidad es probablemente que odio perder. No sé... seguro que tengo cualidades malas. Todo el mundo tiene cualidades malas. Soy muy malo con la comunicación, se me da mal mantener el contacto con la gente. Tengo mala memoria. ¿Mis mejores cualidades? Diría que me gusta pensar que soy muy bueno con los niños. Me encantan los niños y la familia", confesó en otro orden Hamilton.

Lewis Hamilton, su perro y la decisión sobre su paternidad

Por último, habló sobre la decisión sobre su paternidad: "No mientras siga corriendo". "¡Ya es suficientemente difícil con Roscoe! Roscoe es como mi hijo. Ya es lo suficientemente duro cuidar de él cada día", explicó en referencia a su perro. "Apenas puedo cuidar de mí mismo. No sé. Depende de qué tipo de mundo vivamos en ese momento. Ahora mismo el mundo está viviendo momentos difíciles", cerró.