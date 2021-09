El Kun Agüero, del shock por su salida a la advertencia para Messi

El delantero argentino Sergio Agüero habló este jueves con el programa Tú Dirás, de RAC1, y allí repasó varios temas de su llegada al Barcelona como el shock que le significó la salida de Lionel Messi, además de revelar si pensó o no en irse del club y dejar una fuerte advertencia para su amigo y para los rivales del Blaugrana en la Champions.

"Yo hablaba con Leo, pero mucho no le preguntaba, no le quería molestar", comenzó diciendo el Kun sobre la renovación del contrato de la Pulga. "Sí me dijo en la Copa América que parecía que se estaba arreglando lo suyo, pero no hablamos más de eso. Al regreso me dijo que intentaba llegar a un acuerdo, pero pasó lo de aquel jueves y me quedé en shock, como todos", aseguró.

Rápidamente comenzaron a circular los rumores de que, tras la marcha de su amigo, Agüero pensó en romper su vínculo con el club catalán ya que había tenido ofertas mucho más jugosas desde lo económico. "Sin duda, volvería a fichar por el Barça. Por el nombre del club hay muchos jugadores que están dispuestos a renunciar a dinero por venir. Y si el club mejora económicamente y va bien, imagino que recompensará a los más jóvenes. No a mí, que ya tengo una edad. En cualquier situación en la que estuviera el club hubiera venido seguro", confesó.

Por otra parte, imaginó un posible cruce entre Barcelona y PSG y dijo que "últimamente no hablamos mucho porque me gusta que disfrute el momento que está viviendo y que no se amargue. Y la verdad es que la está pasando muy bien en París y ojalá en el PSG le vaya muy bien, salvo si les toca jugar contra nosotros", terminó bromeando.

Finalmente, envió una advertencia para el resto de los rivales europeos. "No somos favoritos en la Champions, pero los rivales nos tienen respeto. Siempre que he jugador contra el Barça, en su peor momento, decíamos que es el Barça. Vamos a jugar con eso y podemos llegar a hacer las cosas bien. Igual no se esperan que hagamos una gran actuación en Champions, pero cuidado", cerró.